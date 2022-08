Bank DBS Gaungkan Kampanye ‘Live more, Bank less’

DALAM mewujudkan visinya sebagai ‘Best Bank for A Better World’, Bank DBS Indonesia kembali menggaungkan ‘Live more, Bank less’, kampanye yang mendorong nasabah agar lebih menikmati hidup tanpa perlu dirumitkan dengan urusan perbankan.

Prinsip ini mengukuhkan komitmen Bank DBS Indonesia untuk tidak hanya sekadar bank, tetapi juga berevolusi menjadi perusahaan startup, teknologi, serta pejuang keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Peluncuran kampanye ‘Live more, Bank less’ ini bertepatan dengan hari jadi Bank DBS Indonesia yang telah berkiprah di Tanah Air sejak 1989.

Dalam keterangan pers, Jumat (19/8), President Director, PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna, mengatakan, “Slogan ‘Live more, Bank less’ yang diluncurkan 2018 silam telah berhasil memosisikan DBS Group sebagai salah satu pemimpin transformasi bank digital di Asia, termasuk Indonesia."

"Melalui penerapan layanan digital banking andalan yang pintar, intuitif, dan inovatif, perbankan digital yang fokus pada nasabah dinilai sangat relevan saat ini, apalagi didukung dengan cepatnya adopsi teknologi di seluruh sektor termasuk industri finansial," jelasnya.

"Hal ini juga turut memacu semangat Bank DBS Indonesia untuk terus berevolusi menjadi sebuah perusahaan teknologi yang diiringi dengan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, masyarakat, serta lingkungan. Jadi tidak hanya sebagai institusi perbankan konvensional saja," jelas Paulus.

Bank DBS Indonesia melihat bahwa dunia memerlukan bank yang berbeda pascapandemi, berfokus pada inovasi teknologi dan isu keberlanjutan.

Saat ini dunia telah berubah menjadi lebih digital dari sebelumnya sehingga mengakibatkan permintaan konsumsi kian meningkat drastis, serta membuat sarana bank secara fisik kian tergantikan dan semakin tak terlihat (invisible).

Selain itu, Bank DBS Indonesia juga meyakini bank perlu lekas mengambil tindakan guna mengatasi perubahan iklim dan permasalahan sosial.

Digalakkan di enam negara termasuk Indonesia, kampanye ‘Live more, Bank less’ merangkum beberapa aspek mengenai bagaimana Bank DBS Indonesia mewujudkan visinya sebagai bank yang berbeda. (RO/OL-09)