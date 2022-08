Mandiri Capital Indonesia Raih Penghargaan Bisnis Indonesia Award 2022

PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) terus berkomitmen mendorong inisiatf inovasi untuk berkontribusi bagi sistem ekosistem digital di Indonesia. Komitmen tersebut berbuah penghargaan Bisnis Indonesia Award (BIA) 2022 untuk kategori Excellent Investment Company in Digital Ecosystem.

Penghargaan diterima Direktur Investasi yang juga menjabat Plt Direktur Utama MCI, Dennis Pratistha, Senin (15/8). Dikatakan Dennis peneghargaan ini akan menguatkan komitmen MCI untuk terus mendukung kemitraan strategis antara Mandiri Group dan BUMN dengan startup serta mendorong inovasi dalam ekosistem digital di Indonesia.

"Peran kami adalah sebagai jembatan inovasi antara Mandiri Group dan startup yang mengedepankan pertumbuhan bisnis dan transformasi digital. Value yang kami berikan kepada startup berupa sinergi meliputi kerja sama lending dengan wujud loan channeling antara Bank Mandiri dan startup, beyond lending dalam bentuk kerja sama strategis guna mendukung Livin’ dan Kopra by Mandiri," ungkapnya dalam keterangan yang diterima, Selasa (16/8).

Ditambahkan Dennis, MCI juga berupaya meningkatkan inovasi dan mendukung transformasi digital di lingkungan BUMN dengan berkontribusi dalam inisiatif strategis terkait digitalisasi BUMN. Penghargaan yang diraih MCI ini, jelasnya, tidak lepas dari peran kepemimpinan Eddi Danusaputro, yang baru saja menyelesaikan masa jabatan sebagai Direktur Utama MCI periode 2015-2022. Apalagi, saat ini jajaran komisaris dan direksi MCI diisi oleh eksekutif yang berkompeten.

Ia mengatakan, MCI diperkuat dengan kehadiran Rino Bernando yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Daniel Setiawan Subianto masih menjabat sebagai Komisaris Utama MCI dan Alamanda Shantika sebagai Komisaris Independen MCI. "Perseroan mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Bapak Eddi di MCI selama 6,5 tahun dan selamat bergabung dan mengemban tugas untuk Bapak Rino Bernando," katanya.

Dennis menegaskan, ke depan MCI akan terus mewujudkan komitmen dalam membangun kemitraan strategis untuk mempercepat inovasi di digital ekosistem Indonesia. "Kami akan terus berinvestasi pada startup yang memiliki keselarasan inovasi dan sinergi dengan Mandiri Group serta ekosistem BUMN," jelasnya.

Sejak didirikan pada 2015, PT MCI memang telah menjadi jembatan antara Bank Mandiri dengan perusahaan rintisan (startup). Hingga kini, MCI telah merealisasikan investasi sebesar Rp1,4 triliun kepada 20 startup di berbagai sektor, serta startup yang berbasis ESG (Environmental, Social & Governance). "Kami akan terus aktif berinvestasi dengan menargetkan pendanaan ke lebih banyak startup dengan dana investasi yang lebih besar lagi dari sebelumnyam," ungkap Dennis. (RO/OL-15)