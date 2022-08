Serentak, 241 Smart Branch Bank Mandiri Hadir di Seluruh Indonesia

BANK Mandiri kembali melanjutkan transformasi digital dengan menghadirkan 241 Smart Branch by Mandiri serentak di 89 kota/kabupaten dan 29 provinsi. Inovasi ini meng­adopsi fitur-fitur layanan baru yang berorientasi nasabah atau customer centric.

Melalui fitur-fitur itu, nasabah yang datang ke Smart Branch by Mandiri akan merasakan pengalaman perbankan yang cepat, mudah, aman, dan handal didukung digital technology.

Inovasi tersebut didesain untuk dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah berdasarkan tingkat adopsi digital. Yaitu dengan menghadirkan proses layanan yang terintegrasi dengan digital channel (Livin’ dan Kopra) dan self-service machine. Selain itu, nasabah yang memerlukan konsultasi produk dan layanan lainnya akan dibantu oleh General Banker (GB).

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Juna­idi menjelaskan, langkah transformasi digital ini juga bagian dari inisiatif Bank Mandiri dalam mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Tanah Air.

Transformasi Smart Branch by Mandiri akan hadir dalam tiga tipe, yaitu Digital Box, Hybrid Branch, dan Upgrade Branch.

Digital Box akan hadir untuk nasabah yang membutuhkan layanan perbankan secara eks­pres tanpa antrean. Adapun, tipe Hybrid Branch hadir untuk membantu nasabah yang membutuhkan layanan cepat dan terdigitalisasi. Tipe ketiga, Upgrade Branch (Digital Corner), dihadirkan bagi nasabah yang membutuhkan pendampingan staf untuk bertransaksi dan beragam kebutuhan finansial kompleks lainnya.

Ketiga jenis tipe cabang tersebut dilengkapi dengan self-service machine seperti ATM Setor Tarik, Customer Service Machine (CSM), Video Conference Box.

“Melalui fitur ‘Layanan Cabang’ di Livin’ by Mandiri, nasabah dapat membuat reservasi sebelumnya untuk bertransaksi di Smart Branch by Mandiri dengan lebih cepat, mudah, aman, dan sesuai kebutuhan,” ujar Darmawan.

Bagi nasabah yang belum reservasi melalui Livin’ by Mandiri, tambah Darmawan, Bank Mandiri menghadirkan electronic form (e-Form) yang paperless.

Perkuat Kapasitas SDM

Dalam mendukung digitali­sasi, Bank Mandiri secara konsisten turut melakukan pengembangan karier sumber daya manusia (SDM) lewat program ‘Mandirian Siap Jadi Digital’. Hal tersebut, sejak awal telah menjadi strategi bisnis perusahaan.

“Dalam menyiapkan SDM agar tetap relevan, Bank Mandiri mengutamakan prinsip No One Left Behind atau tidak ada peran dari Mandirian yang terpinggirkan. Karena kami meyakini, kualitas SDM yang adaptif dengan Gerakan Bersama dari seluruh Mandirian merupakan kunci keberhasilan transformasi digital dan keberlangsungan bisnis Bank Mandiri ke depan,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam roadmap transformasi digital Bank Mandiri, pengembangan SDM atau Mandirian telah menjadi fokus utama perseroan.

Secara bertahap, Bank Mandiri telah menyiapkan Strategic Workforce Program (SWP) berupa upskilling maupun reskilling bagi Mandirian. Mulai dari tenaga-tenaga garda terdepan (frontliner) seperti di cabang hingga back office untuk dapat beradaptasi dengan cepat pada peran baru yang dijalankan, sehingga tidak ada pengurangan pegawai sama sekali.

Sebagai contoh, customer service dan teller diberikan pelatihan dan pendidikan untuk membentuk kemampuan baru dengan menjadi General Banker agar dapat dengan fasih menjelaskan fitur atau fasilitas di Smart Branch by Mandiri.

“Ke depan, Bank Mandiri akan terus melakukan pe­rekrutan talenta-talenta muda yang diharapkan dapat mendukung pengembangan bisnis Bank Mandiri, terutama dalam mendukung transformasi digital. Dengan meningkatnya aktivitas bisnis dengan tetap secara konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tentunya diperlukan kapasitas SDM yang cukup dengan kapabilitas yang relevan,” pungkasnya. (RO/OL-7)