IHSG Ditutup Menguat Ditopang Melandainya Inflasi AS

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis (11/8) sore ditutup menguat. Penguatan ini ditopang melandainya inflasi di Amerika Serikat (AS).

IHSG ditutup menguat 74,15 poin atau 1,05% ke posisi 7.160,39. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 10,53 poin atau 1,04% ke posisi 1.018,33.

"Menguatnya mayoritas indeks saham bursa Asia seiring dengan data inflasi AS yang melandai. Ini menghasilkan ekspektasi bahwa The Fed dapat mengurangi laju kenaikan suku bunga acuan. Hal ini menjadi salah satu pendorong penguatan IHSG hari ini," kata Financial Expert Ajaib Sekuritas M Julian Fadli dalam ulasannya di Jakarta, Kamis.

Selain itu, lanjut Julian, menguatnya harga komoditas nikel, batu bara, CPO, minyak mentah, dan timah, juga menjadi katalis positif bagi indeks. Dibuka menguat, IHSG menghabiskan waktu di zona hijau pada sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah berada di teritori positif hingga penutupan bursa saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, 10 sektor meningkat dengan teknologi naik paling tinggi 2,76% diikuti barang baku dan properti & realestat masing-masing naik 1,96% dan 1,86%. Sedangkan satu sektor terkoreksi yaitu barang konsumen nonprimer turun 0,13%.

Sepanjang hari ini Indeks LQ45 bergerak melemah. Saham-saham yang mendominasi penguatan yaitu BMRI, ASII, EMTK, BRPT, ARTO. Sedangkan saham-saham yang mendominasi pelemahan yakni BBRI, TLKM, ANTM, INCO, BFIN.

Penutupan IHSG sendiri diiringi aksi beli saham oleh investor asing di seluruh pasar yang ditunjukkan dengan jumlah beli bersih asing atau net foreign buy di seluruh pasar sebesar Rp657,62 miliar. Sedangkan di pasar reguler tercatat aksi beli asing dengan jumlah beli bersih Rp587,01 miliar.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.509.418 kali transaksi. Yang diperdagangkan sebanyak 29,71 miliar lembar senilai Rp15,52 triliun. Sebanyak 323 saham naik, 193 saham menurun, dan 177 tidak bergerak nilainya. Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Hang Seng naik 471,59 poin atau 2,4% ke 20.082,43, Indeks Shanghai menguat 51,65 poin atau 1,6% ke 3.281,67, dan Indeks Straits Times meningkat 12,59 poin atau 0,38% ke 3.298,92. (Ant/OL-14)