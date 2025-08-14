Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

IHSG Perkasa, Target 8.000 di Depan Mata

Insi Nantika Jelita
14/8/2025 18:44
IHSG Perkasa, Target 8.000 di Depan Mata
Pengunjung berjalan di dekat layar digital yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI).(Dok. Antara)

INDEKS harga saham gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada penutupan perdagangan Rabu, 14 Agustus 2025. IHSG
naik 38,34 poin atau 0,49% ke level 7.931,25. Posisi ini hanya berjarak sekitar 68,75 poin, atau kurang dari 0,9%, dari level psikologis 8.000.

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong optimistis IHSG mampu menembus 8.000 dalam waktu dekat, bahkan sebelum perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, didorong sentimen positif dari dalam dan luar negeri.

“Peluang IHSG menuju 8.000 terbuka lebar, apalagi jika ada katalis positif tambahan dari faktor eksternal maupun internal,” ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/8).

Dari eksternal, sentimen risk-on global menguat setelah meredanya ketegangan geopolitik. Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, serta rencana pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberi sinyal positif bagi pasar.

“Ketegangan tarif dan konflik Ukraina mulai mereda. Indeks saham utama dunia juga cenderung naik sepanjang pekan ini,” kata Lukman. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved