IHSG Perkasa, Target 8.000 di Depan Mata

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
INDEKS harga saham gabungan (IHSG) melanjutkan penguatannya pada penutupan perdagangan Rabu, 14 Agustus 2025. IHSG
naik 38,34 poin atau 0,49% ke level 7.931,25. Posisi ini hanya berjarak sekitar 68,75 poin, atau kurang dari 0,9%, dari level psikologis 8.000.
Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong optimistis IHSG mampu menembus 8.000 dalam waktu dekat, bahkan sebelum perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025, didorong sentimen positif dari dalam dan luar negeri.
“Peluang IHSG menuju 8.000 terbuka lebar, apalagi jika ada katalis positif tambahan dari faktor eksternal maupun internal,” ujarnya kepada Media Indonesia, Kamis (14/8).
Dari eksternal, sentimen risk-on global menguat setelah meredanya ketegangan geopolitik. Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska, serta rencana pertemuan dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberi sinyal positif bagi pasar.
“Ketegangan tarif dan konflik Ukraina mulai mereda. Indeks saham utama dunia juga cenderung naik sepanjang pekan ini,” kata Lukman. (H-3)
penguatan IHSG masih dibayangi aksi jual asing. Investor asing kembali mencatatkan net sell, kali ini sebesar Rp440,2miliar.
Selama sepekan terakhir atau pada periode 19-23 Mei 2025, indeks harga saham gabungan (IHSG) mengalami kenaikan sebesar 1,51 persen.
tren penguatan indeks harga saham gabungan (IHSG) disebabkan mulai pulihnya kepercayaan pasar dan investor.
