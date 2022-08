Indonesia Public Relations Summit 2022 Ambil Tema 'Rebuilding with Reputation'

INDONESIA Public Relations Summit 2022 digelar pertama kali pada 28- 29 Juli 2022 dari pukul 09.00 – 18.00 Wib di JS Luwansa Hotel, Jakarta.

Acara ini melibatkan multi-stakeholder serta tokoh-tokoh praktisi public relations dan Humas dari perusahaan dan instansi berpengaruh di Indonesia.

Indonesia Public Relations Summit 2022 mengambil tema utama yaitu: “Rebuilding with Reputation”, dalam acara ini akan diadakan kegiatan berupa workshop pada hari pertama yang menghadirkan empat pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing, ada dari praktisi PR, praktisi Media, dan praktisi Brand.

Di Workshop ini peserta akan mendapatkan teori, praktek, serta insight penting bagi ekosistem seputar dunia PR dan Kehumasan, dari pengelolaan krisis dalam dunia PR/Humas, strategi program CSR, dan strategi media handling, media relations, dan personal branding untuk mendukung terciptanya reputasi perusahaan maupun reputasi dari personal praktisi seorang PR/Humas itu sendiri yang pada akhirnya menunjang ekosistem bisnis di perusahaan tempat mereka bernaung.

Acara ini adalah bagian dari visi The Iconomics, sebagai bentuk konkret dukungan dari sebuah media khususnya untuk berpartisipasi membantu Indonesia untuk pemulihan ekonomi pasca-pandemi melalui acara ini diharapkan akan diperoleh insight, knowledge, serta guidance terutama bagi Insan PR/Humas di perusahaan atau Instansi di Indonesia untuk bersiap menyambut kesuksesan di tahun 2022 dan di tahuntahun yang akan datang.

1. Sesi Workshop di Indonesia PR Summit 2022

Workshop Indonesia PR Summit 2022 akan diselenggarakan sebagai pembuka dari dua hari rangkaian acara Indonesia PR Summit 2022 akan membahas berbagai topik seputar PR, Humas, Strategi Komunikasi, Media Handling, Media Relations dan Personal Branding.

Adapun pembicara dalam workshop ini adalah Junanto Herdiawan- Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Dian Agustine Nuriman- Founder of Nagara Communications, Firsan Nova – CEO of Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication, serta Agus Sudibyo – Praktisi Media & Head of New Media Research Center.

Untuk topik yang akan diangkat mulai dari Strategi Pengelolaan Krisis, Strategi Komunikasi program CSR untuk menciptakan reputasi perusahaan, lembaga, ataupun kementerian, Strategi menciptakan personal branding seorang praktisi PR atau Humas, hingga Membangun Reputasi Perusahaan melalui strategi komunikasi dengan media yang efektif.

2. Kehadiran berbagai narasumber inspiratif, akan ada tokoh nasional dari kalangan pemerintahan sampai tokoh nasional dari kalangan praktisi PR, serta tokoh-tokoh seorang CEO / Direktur dari perusahaan milik negara hingga perusahaan swasta.

Dalam daftar pembicara Seminar di hari kedua penyelanggaraan acara Seminar Indonesia PR Summit 2022 Sesi I (satu) dengan tema “What CEO wants from PR” akan menghadirkan salah satu tokoh CEO yang dinobatkan sebagai Indonesia Best CEO versi The Iconomics yakni Budi Waseso Direktur Utama Perum Bulog dan juga Batara Sianturi Direktur Utama Citibank Indonesia.

Selanjutnya, di Seminar Sesi II (dua) dengan tema “Women in PR Industry” akan menghadirkan tiga tokoh perempuan dalam dunia PR Indonesia di antaranya adalah: Devy Suradji- Direktur Pemasaran dan Pelayanan Angkasa Pura I, Melanie Masriel – Direktur Communication, Public Affairs, and Sustainability PT L'Oreal Indonesia, serta Mona Monika – Executive Director, Head of Group Strategic Marketing & Communication PT Bank DBS Indonesia.

Dalam Seminar Sesi III (tiga) dengan tema “The Role of Public Relations in Maintaining Reputation and Public Trust” menghadirkan Arya Mahendra Sinulingga- Staf Khusus Menteri BUMN bidang komunikasi Publik Kementerian BUMN, Rahayu Puspasari – Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Pujo Pramono – Vice President Corporate Communication PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk..

3. Ditutup dengan Awarding Night 3rd Indonesia Corporate Reputation Awards, 2nd Indonesia PR Person Awards 2022, dan Indonesia PR Strategy Awards.

Rangkaian acara Indonesia PR Summit 2022 ditutup dengan Networking Night dan Awarding Night yang merupakan wujud apresiasi dari The Iconomics kepada insan PR, perusahaan yang telah berhasil mengarungi krisis akibat pandemi covid-19 selama tahun 2020- 2021. Berikut adalah rangkaian acara Indonesia PR Summit 2022.

Day 1 Indonesia PR Summit 2022, 28 Juli 2022 09:40 – 16.35 WIB : Workshop Indonesia Public Relations Summit 2022 Speaker.

Junanto Herdiawan – Topic: How to Build Personal Branding for PR Experts in Digital Era ,

Dian Agustine Nuriman -Topic: CSR Communication Strategy to Improve Corporate Reputation.

Firsan Nova - Topic: PR strategy in dealing with crises, processing issues, building image and company reputation.

Agus Sudibyo - Topic: Media handling: Building Company Reputation with Media through Effective Communication.

Day 2 Indonesia PR Summit 2022, 29 Juli 2022 09:40 – 10:40, Seminar Session I “What CEO Wants From PR” 10:40-11:40,

Seminar Session II “Women in PR Industry” 13:30 – 15:35,

Seminar Session III ““The Role of Public Relations in Maintaining Reputation and Public Trust” 17:00 – 21:00 WIB, Awarding Night 3rd Indonesia Corporate Reputation Awards, 2nd Indonesia PR Person Awards 2022, dan Indonesia PR Strategy Awards.

Itulah informasi mengenai Indonesia PR Summit 2022. (RO/OL-09)