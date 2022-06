Crown Group Terapkan Konsep Green Building Sejak Satu Dekade Lalu

BANYAK hal yang harus dilakukan oleh Kota Sydney, Australia, untuk mengejar kota-kota global lainnya di dunia dalam hal desain dan pengembangan kawasan yang berkelanjutan.

“Hasil dari pemilihan Federal Australia baru-baru ini mengirimkan pesan yang jelas dari para pemilih bahwa perlu ada fokus yang jauh lebih besar pada konsep hijau dan berkelanjutan yang positif bagi lingkungan di semua bidang termasuk pengembangan properti,” kata CEO Crown Group Iwan Sunito dalam keterangan pers, Selasa (21/6)

“Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah Australia untuk mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2050,” ujarnya.

Rencana yang berbasis teknologi tersebut telah menetapkan jalur yang kredibel untuk mencapai net zero pada tahun 2050 dengan tetap mendukung industri yang ada dan menjadikan Australia sebagai pemimpin dalam teknologi rendah emisi.

Rencana tersebut didasarkan pada kebijakan yang ada dan akan dipandu oleh lima prinsip yang akan memastikan peralihan Australia ke net zero economy tidak akan mengancam industri, wilayah, atau pekerjaan yang sudah ada sebelumnya.

“Di Crown Group, kami telah menerapkan prinsip-prinsip dasar green building semenjak tahun 2010, menciptakan tren hunian baru di dunia,” kata Iwan.

“Hal ini bisa terlihat dalam pekerjaan kami pada Arc by Crown Group, Infinity by Crown Group, Waterfall by Crown Group, The Grand Residences, dan sekarang Mastery by Crown Group," jelasnya.

“Konsep yang menyatu dengan alam, penggunaan material berbahan dasar kayu dan bisa daur ulang, ruang tamu yang luas dengan sirkulasi udara maksimal serta keberadaan pintu kaca besar yang memungkinkan sinar matahari dapat menyinari secara alami, sehingga mengurangi konsumsi listrik,” papar Iwan.

One Global Capital

Sebelum akhir 2022, akan diluncurkan One Global Capital, sebuah holdings baru yang akan berfokus kepada ritel, pembangunan hunian, hotel, dan convention.

“Kami saat ini sedang dalam tahap finalisasi sebelum kami perkenalkan kepada publik,” katanya

“Keberadaan One Global Capital sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekspansi usaha ke sektor-sektor yang saat ini belum tersesentuh” jelas Iwan Sunito

“Dan sebagai langkah awal, One Global Capital akan membangun proyek hunian perdananya di kawasan Chatswood, Sydney,” ujarnya

Skye Suites

“Menjelang berakhirnya pandemi covid-19 di Australia, kinerja SkyeSuites mengalami lonjakan yang signifikan.

“Rataan keterisian kamar hotel kami di 3 lokasi mencapai di atas 80%,” terang Iwan.

“Skye Suites juga menuai kesuksesan yang luar biasa dengan terpilihanya kami sebagai official partner dari After Pay Australian Fashion Week selama 3 tahun,” jelasnya

“Ditambah perpanjangan kerja sama dengan program TV reality show paling popular di Australia, Married at First Sight,” kata Iwan.

“Sebuah pencapaian yang membangggakan mengingat usia Skye Suites adalah pemain baru di industri perhotelan Australia,” ungkap Iwan.

Business Council of Australia (BCA) menyerukan adanya tambahan arus migrasi yang cukup tinggi selama dua tahun ke depan

Berbicara tentang migrasi, Iwan setuju dengan sikap Dewan Bisnis Australia, menyerukan kepada pemerintahan Albanese untuk meningkatkan jumlah migran yang masuk ke Australia yang dapat membantu pemulihan ekonomi Australia.

“Migrasi turun selama pandemi dan saat ini dibatasi pada 160.000 jiwa. Business Council of Australia ingin meningkatkan Batasan tersebut menjadi 220.000 jiwa pada tahun 2022-23 dan 2024, dan kemudian kembal lagi ke 190.000 jiwa.”

Dampak penutupan perbatasan internasional terkait pandemi covid-19 mengakibatkan penurunan jumlah migrasi selama enam kuartal secara berturut-turut.

Pertumbuhan penduduk selama 12 bulan terakhir sepenuhnya disebabkan oleh peningkatan dengan penambahan 136.200 jiwa, sementara migrasi dari luar negeri negatif atau berkurang 67.300 jiwa selama periode tersebut.

“Hal ini juga berdampak pada jumlah tenaga kerja di Australia,” katanya.

“Oleh karena itu, pemerintah Australia telah mengeluarkan kebijakan pelonggaran jumlah waktu kerja bagi mahasiswa asing yang sebelumnya dibatasi hanya 20 jam seminggu,” ujar Iwan.

Langkah ini akan berlaku segera untuk semua siswa saat ini sudah berada di Australia ataupun yang baru akan tiba, termasuk merekayang baru mengajukan izin kerja siswa baru.

Para pelajar tesebutbahkan dapat bekerja sebelum program studi mereka dimulai. Mereka juga akan dapat bekerja lebih dari 40 jam setiap dua minggu di sektor ekonomi mana pun.

Berdasarkan Biro Statistik Australia, pada akhir Juni 2019, 88.740 orang kelahiran Indonesia tinggal di Australia, 29,4% lebih banyak dari jumlah (68.570 orang) pada 30 Juni 2009.

Ini adalah salah satu komunitas migran terbesar di Australia, setara dengan 1,2% komunitas migran Australia dan 0,3% dari total populasi Australia.

“Sementara jumlah mahasiswa Indonesia di Australia yang tercatat per tanggal 28 Juni 2021 yakni sebanyak 12.645 mahasiswa. Ini menempatkan Indonesia di peringkat 6 jumlah mahasiswa asing terbanyak di Australia setelah Tiongkok, India, Nepal, Vietnam, dan Malaysia,” katanya.

“Di sinilah terlihat posisi strategis Indonesia” ungkap Iwan Sunito.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang dikunjungi setelah terpilih pada Mei 2022.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan harapannya kepada Anthony Albanese mengenaipenambahan kuota working holiday hingga 5.000 peserta per tahun.

Kebijakan ini akan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi para pekerja usia muda dari Indonesia, dan membantu Australia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja musiman.

Kunjungan tersebut juga menggambarkan bahwa pemerintah Australia kini ingin lebih fokus pada hubungan dengan Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan perubahan iklim, sebuah isu yang penting bagi negara-negara tetangga di kawasan Pasifik. (RO/OL-09)