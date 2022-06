Rupiah dan Dolar AS Menguat pada Perdagangan Hari Ini

NILAI tukar atau kurs rupiah ditutup menguat 52 poin di level Rp14.480 pada penutupan perdagangan Kamis (2/6). Begitu juga dengan dolar Amerika Serikat (AS) yang terpantau perkasa pada hari ini.

"Untuk penguatan rupiah didorong oleh pandangan pemerintah mengenai prospek pemulihan ekonomi nasional, yang terus menguat," ucap Direktur PT TRX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi dalam keterangan resmi, Kamis (2/6).

Untuk perdagangan Jumat (3/6) besok, lanjut dia, mata uang rupiah diramalkan dibuka secara fluktuatif. Namun, ditutup menguat pada kisaran Rp14.460-14.520.

Pemerintah optimistis kinerja ekonomi nasional bergerak kuat dan semakin inklusif di masa depan. Hal ini menjadi pendorong nilai tukar rupiah.

"Membaiknya intermediasi sektor keuangan yang ditandai peningkatan pertumbuhan kredit perbankan, juga akan turut mendukung aktivitas investasi," imbuh Ibrahim.

Menyoroti dolar AS, pada Kamis ini mencapai level tertinggi dalam tiga minggu terakhir. Mata uang AS bertahan kuat dan didukung kenaikan imbal hasil Treasury AS, yang mencapai puncak dalam dua minggu.

"Hasil benchmark 10-tahun AS mencapai tertinggi dua minggu 2,951% pada hari Rabu, dengan data menunjukkan aktivitas manufaktur AS meningkat di Mei 2022 dengan PMI Manufaktur 56,1" jelasnya.

Federal Reserve AS telah menaikkan suku bunga dengan cepat dalam upaya untuk mengekang inflasi dan menghindari resesi ekonomi. Imbal hasil 10-tahun adalah sentuhan yang lembut di awal Asia pada 2,9145%.(OL-11)