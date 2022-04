T-Clash dan J-Street, Sepatu Musisi dengan Lirik dan Chord Gitar

LEWAT League Lab, divisi riset terbaru dari League yang ke depannya akan selalu menghadirkan sneakers kolaborasi dengan para seniman, atlet, atau brand di Indonesia, kali ini meluncurkan T-Clash dan J-Street hasil kolaborasi bersama Sir Dandy.

Dandi Achmad Ramdhani atau Sir Dandy adalah sosok seniman dan musisi yang berkarakter kuat serta konsisten dalam keidentikannya. Dikenal melantunkan lagu-lagu nyeleneh namun banyak disukai para penikmat musik lokal, Sir Dandy mengawali kariernya dengan menjadi illustrator lepas sejak lulus dari Institut Teknologi Nasional.

Belajar bermusik dengan cara otodidak, Sir Dandy mencuat setelah meluncurkan Ode to Antruefunk, dan menjadi salah satu trek dalam album perdananya bertajuk Lesson #1 pada 2011. Dalam album ini,, salah satu lagunya adalah Anggur Merah, yang merupakan inspirasi terciptanya sepatu lifestyle J-Street.

Tahun 2019, Sir Dandy merilis mini album Intermediate berisi enam trek, dengan pembukanya bertajuk Mudah-mudahan Ramai Terus (MRT) berkolaborasi dengan stand up comedian, Soleh Solihun. Dalam dunia yang digelutinya, Sir Dandy adalah seorang pelopor dari slogan "Skill is Dead", di mana siapapun dapat membuat karya apapun, tidak terbatas oleh skill yang dimiliki.

T-Clash dan J-Street: Sepatu ala Musisi dan Seniman

Untuk kolaborasi dengan Sir Dandy, League langsung meluncurkan 2 sepatu lifestyle. “Produk saya dengan League ini sangat mengedukasi, karena terdapat chord lagu Anggur Merah yang bisa langsung dimainkan oleh teman – teman,” kata Sir Dandy dengan semangat.

Sir Dandy juga sangat mendukung kerja sama yang unik bersama League.

“Harapan saya League sebagai brand lokal, bisa lebih banyak lagi menggandeng seniman dan desainer grafis berbakat lainnya di Indonesia. Sekaligus juga akan meramaikan industri footwear dengan desain – desain yang unik dan beragam.” ujarnya lagi.

Lewat J-Street, League Lab mengangkat karya populer Sir Dandy berjudul Anggur Merah yang bercerita tentang sindiran pada anak muda yang hobi minum anggur.

Terinspirasi dari gaya rebel anak sekolah di tahun 90an, terdapat lirik lagu dan chord di bagian upper J-Street dan detail tulisan "Anggur Merah" yang sederhana di bagian Transparent Rubber Sole.

Senada dengan Sir Dandy, Sapto Renggo Sumbogo sebagai Senior Manager, Marketing Communications dari League menyatakan bahwa League Lab akan terus komitmen berkarya meluncurkan sneakers dengan konsep mendalam agar lebih memiliki value yang tinggi.

“League Lab akan terus berkolaborasi dengan berbagai karakter unik dalam dunia seni maupun olahraga. Dalam waktu dekat ada beberapa sneakers yang akan kami luncurkan. Jadi mari kita tunggu,” ucap Dodi, nama akrabnya.

Sementara itu, sepatu kolab League Lab x Sir Dandy, yaitu: T-clash dibuat khusus untuk para penikmat musik dan indie style, terinspirasi dari sepatu tenis klasik yang didominasi warna putih, terdapat detail tanda tangan, artwork khas karya Sir Dandy di bagian insole, serta jargon #SikatJohn dari lagu Juara Dunia.

Dapatkan secara eksklusif hanya di Tokopedia J-Street Rp. 549.000. Klik https://bit.ly/JStreetTokopedia untuk beli. T-Clash Rp. 649.000. Klik https://bit.ly/TClashTokopedia untuk beli.

Dapatkan produk – produk League lainnya di: LEAGUE STORE Pondok Indah Mall 1, lt. 1 #035, Jakarta | Pondok Indah Mall 2, lt. 1 #117, Jakarta | Gedung Pusat Niaga lt.1, Jiexpo (PRJ), Kemayoran – Jakarta | Grand City Surabaya, lt. 1, #02-03, Jl. Walikota Mustajab – Surabaya.

SPORTINDO Pondok Indah Mall 2, lt. 3 #311 | Gallery Golf Pondok Indah | Club House Pondok Indah | Puri Indah Mall Lt. dasar No. 039 – Kembangan - Jakarta | Gedung Pusat Niaga lt. 3, Jiexpo (PRJ), Kemayoran – Jakarta | Megastore Cikini, lt.1, Jl. Cikini Raya no. 95 – Jakarta Pusat | Grand City Surabaya, lt. 3 unit 10-12, Jl. Walikota Mustajab – Surabaya | The Grand Palace City Mall, lt. GF - Surabaya | Ska Mall, lt. 1. No. 99 – 101, Jl. Soekarno Hatta, Pekan Baru – Riau.

LEAGUE HUB Ruko Golden Boulevard BSD Sektor IVA. Blok H No. 7. Tangerang – Banten  021-53161070 | Jl. Pengayoman Blok F9/21B. Panakkukang – Makassar  0411-420333 | Jl. Tukad Barito no. 29, Panjer, Denpasar, Bali | Jl. Soekarno Hatta No. A4 Kav. C, Malang | Kompleks Ruko Lembuswana Blok H no. 10 Samarinda – Kalimantan Timur  0541-206588 | Kompleks Taman Mella Jl. T. Tambusai/Nangka no. B8 Tangkerang Barat – Pekanbaru  0761-6706817 | Jl. Kolonel H. Burlian no. 1492C Sukabangun Sukarami, Palembang | Ruko Janti, Jl. Adi Sucipto KM 5,5 No. 155D, Catur Tunggal, Depok, Sleman - Yogyakarta  0274-4332758 | Kompleks Setiabudi Center A6 Jl. Setiabudi – Medan  061-82820503 | Jl. Walikota Mustajab No. 1 – Surabaya | Ruko Mega Smart 2 no. 1, Kawasan Megamas Sario, Sulawesi Utara - Manado. (RO/OL-09)