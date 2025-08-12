Dukung Performas, Revolusi Sepatu Lari Carbon Plate

Ilustrasi(Dok Diadora)

TEKNOLOGI pendukung aktivitas olahraga berkembang pesat, termasuk untuk meningkatkan performa penggemar lari. Diadora Indonesia secara resmi meluncurkan Nizuno, sepatu lari pertamanya yang mengusung teknologi carbon plate. Langkah ini menandai sebuah gebrakan dari jenama asal Italia tersebut untuk menjawab tingginya permintaan para pelari akan sepatu berteknologi tinggi dengan harga yang lebih terjangkau.

Meskipun diposisikan pada kelas yang berbeda dari sepatu kompetisi merek ternama lainnya, model ini hadir sebagai pilihan baru yang solid untuk menemani para pelari mencapai performa terbaiknya.

“Run Better, Feel Stronger” bukan sekadar slogan melainkan semangat yang diwujudkan melalui desain ringan dan responsif berbasis outsole phylon, serta dorongan propulsif dari carbon plate yang mendukung efisiensi energi di setiap langkah.

Baca juga : Ingin Mulai Bisnis Sepatu? Di Pameran Ini Ada Pemasok Kulit hingga Jasa Maklon

Dengan teknologi ini, Nizuno menawarkan pengalaman berlari yang mulus, fleksibel, dan nyaman, sekaligus meningkatkan daya dorong dan stabilitas. Sepatu ini dirancang untuk berbagai kebutuhan dan cocok kedalam kategori aktifitas Super Trainer, yaitu mulai dari latihan harian hingga lomba jarak sedang hinggc jauh.

Erisa Putriyanita, Senior Brand Marketing Manager PT MAP, menyampaikan bahwa NIZUNO diposisikan pada kelas yang berbeda dari sepatu kompetisi merek ternama lainnya, hadir dengn harga yang lebih bershabat, merefleksikan simbol inovasi inklusif dan progresif yang menjadi ciri khas Diadora Indonesia.

“Kami menghadirkan Nizuno sebagai representasi dari evolusi teknologi olahraga yang dapat diakses semua kalangan karena namun tanpa kompromi terhadap kualitas dan gaya,” ujar Erisa.

Tersedia dalam empat warna cerah untuk pria dan wanita, desain ergonomis NIZUNO mencerminkan energi bebas dan semangat urban sporty yang menjadi ciri khas generasi aktif masa kini.(H-2)