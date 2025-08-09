Ingin Mulai Bisnis Sepatu? Di Pameran Ini Ada Pemasok Kulit hingga Jasa Maklon

Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Kementerian Perdagangan mencatat nilai ekspor produk alas kaki Indonesia pada 2024 mencapai 7,08 miliar dolar AS, sehingga menduduki peringkat ke-6 dunia sebagai eksportir produk alas kaki, dengan pangsa pasar mencapai 3,99 persen. Selama periode 2020-2024, pertumbuhan rata-rata ekspor sektor ini mencapai 8,51% per tahun.
Pada kuartal pertama 2025, nilai ekspor produk alas kaki Indonesia mencapai 1,89 miliar dolar AS, meningkat 13,80% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain Timur Tengah, Amerika Serikat juga menjadi pasar utama ekspor Indonesia, selain negara-negara Eropa, seperti Jerman, Belanda, dan Belgia. Ekspor alas kaki ke Timur Tengah sendiri pada 2024 mencapai 9,71 miliar dolar AS, dengan Kuwait sebagai salah satu negara yang menjadi salah satu sasaran utama.
Para pelaku ekosistem industri alas kaki dan kulit nasional yang terdiri atas penyedia teknologi manufaktur, termasuk jasa maklon, penyedia mesin, bahan baku , serta berbagai layanan pendukung akan hadir dalam Indo Leather & Footwear (ILF) Expo 2025 pada 14–16 Agustus 2025 di Jakarta International Expo, Kemayoran.
CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim, penyelenggara pameran ini menyampaikan, industri sepatu dan alas kaki Indonesia terus menunjukkan perkembangan di tengah tantangan global dan domestik.
"Memasuki tahun ke-18, pemeran akan diisi lebih dari 280 peserta, termasuk 50 UMKM Indonesia serta pemain global dari Tiongkok, Hong Kong, India, Italia, Jerman, Korea Selatan, Malaysia, Swis, Taiwan, dan Vietnam. Kami menargetkan 15.000 pengunjung. Produk yang ditampilkan meliputi alas kaki mulai sepatu yang terdiri atas sepatu fesyen, boots, flat shoes, dan sandal. Ada pula produk kulit untuk fesyen, furnitur, aksesoris, dan kulit eksotik, serta mesin-mesin pengolahan bahan baku, tekstil, sneakers, dan layanan pendukung industri," kata Daud.
Pada pameran yang menyasar pada pelaku usaha itu, akan bertemu produsen, penyedia teknologi, hingga pembeli dari dalam dan luar negeri.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Taufiek Bawazier mengatakan pihaknya mendukung iklim usaha dan perluasan pasar ekspor bagi industri alas kaki nasional melalui penguatan perjanjian dagang, sertifikasi, serta memperluas akses pasar ke kawasan nontradisional.
Ekspansi yang ditargetkan menyasar kawasan Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Hingga Agustus 2024, sektor industri kulit dan alas kaki telah menyerap 961 ribu orang tenaga kerja, naik 3% dibandingkan tahun sebelumnya, menegaskan industri ini padat karya serta menopang stabilitas sosial dan ekonomi nasional.
Selama Januari–Mei 2025, tercatat 12 perusahaan skala besar di sektor alas kaki masuk ke Indonesia dengan total total nilai investasi Rp8 triliun serta kapasitas produksi 64,6 juta pasang sepatu dan 214,6 juta pasang komponen alas kaki, serta penyerapan tenaga kerja lebih dari 80 ribu orang. (X-8)
Momentum pembukaan toko ini menjadi ajang reintroduksi teknologi Gore-Tex, yang dikenal karena kemampuannya memberikan perlindungan optimal dalam berbagai kondisi cuaca.
Sepasang sepatu Adidas EQT Top 10 yang dikenakan legenda NBA Kobe Bryant di laga pertamanya sebagai starter bersama Los Angeles Lakers terjual seharga US$240.000.
Beberapa model sepatu berikut bisa jadi inspirasi kamu untuk tampil maksimal di dunia kerja, seperti dilansir dari situs jenama lokal Buttonscarves.
Masyarakat juga dapat berkontribusi melalui kotak donasi sepatu layak pakai yang akan tersedia di area Carstensz Mall sebelum, selama, dan setelah acara berlangsung.
Penelitian global terbaru yang dilakukan Asics menunjukkan bahwa 65% pemilik anjing menyatakan bahwa anjing mereka adalah motivator utama untuk tetap aktif bergerak.
Produk kulit Garut telah mengikuti pameran fesyen di berbagai negara seperti Amerika dan Italia, serta telah menjalin kerja sama dengan Korea, Jepang hingga Jerman.
Pameran diikuti oleh lebih dari 110 peserta dengan target pengunjung sebanyak 5.000 pengunjung dari berbagai negara
MEMULAI bisnis kerajinan tangan di bawah nama Reymay Art sejak 2020, Serra Esterlin Ohee telah melihat perkembangannya.
Jenama lokal ini memproduksi berbagai produk suvenir dari kulit kayu dengan menyematkan kekhasan motif suku-suku yang ada di Sentani, Papua.
PEDAGANG kulit memenuhi ruas jalan protokol di wilayah Kota Tasikmalaya. Penjual memasarkan kulit sapi, kambing, dan kerbau.
