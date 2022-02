Forex vs Binary Options: Mengapa Keduanya Tidak Sama?

KEBINGUNGAN antara dua bidang keuangan tertentu tampaknya masih merajalela: opsi biner dan valuta asing.

Seseorang tidak dapat menyebutkan cukup bahwa klarifikasi tentang masalah ini sangat dibutuhkan dalam konteks di mana broker Forex (OctaFX, Binomo, Olymp Trade, IQ Option, FBS, InstaForex) diakui dalam cahaya yang sama dengan opsi biner yang jauh dari kebenaran.

Mari kita lihat beberapa perbedaan penting antara keduanya dan menjawab pertanyaan mengapa forex dan binary options TIDAK sama.

Penjelasan singkat soal Binary options

Di sini kita berbicara tentang produk keuangan yang pada dasarnya hanya memiliki dua hasil. Dari situlah nama 'opsi biner' berasal. Juga dianggap sebagai transaksi, setiap aktor yang berpartisipasi di dalamnya diberi hasil tertentu.

Ini bisa disebut proposisi 'ya atau tidak'. Trader mendapat untung atau rugi dari seluruh setoran awal, tergantung dari mana yang benar-benar terjadi.

Hadiah, kerangka waktu untuk pesanan, dan risiko semuanya tetap dalam opsi biner. Sekali lagi, jika prediksi yang diberikan benar, seseorang mendapatkan kembali dana awal ditambah keuntungan.

Penjelasan tentang Forex

Forex tidak menetapkan batasan berapa banyak uang yang dapat diperoleh atau hilang dari seseorang dalam menyelesaikan pesanan perdagangan.

Namun, ada instrumen untuk memengaruhi ketidakpastian ini. Salah satu mekanisme tersebut disebut stop loss. Ini mencegah pedagang menderita kerugian di luar jumlah tertentu.

Artinya, perdagangan ditutup secara otomatis setelah ambang batas yang ditentukan ini tercapai. Pada gilirannya, seorang pedagang dapat menggunakan prinsip yang sama untuk memesan keuntungan, yang telah mencapai batas nilai yang telah ditentukan sebelumnya.

Perbedaan dan persamaannya

Opsi biner sebagai produk keuangan memiliki tanggal kadaluwarsa ('kerangka waktu tetap' yang disebutkan di atas)—Forex tidak. Namun dalam kedua kasus tersebut, Anda berspekulasi apakah aset tertentu akan turun atau naik.

Forex memberi pedagangnya penerapan target keuntungan individu dalam kombinasi dengan perintah stop-loss yang disebutkan di atas. Keduanya tidak tersedia untuk opsi biner.

Yang terakhir, pedagang harus memenangkan sebagian besar taruhan perdagangan untuk memiliki rekam jejak jangka panjang yang sukses dan menguntungkan.

Beberapa persamaan umum antara Forex dan opsi biner juga ada. Keduanya bisa diperjualbelikan dengan modal awal yang kecil.

Selain itu, klien dapat berdagang baik secara online—sebuah atribut yang merupakan 'demokratisasi' yang relatif baru dari sebagian besar pasar keuangan yang dulu jauh lebih terbatas.

Aset yang diperdagangkan itu sendiri juga merupakan landasan bersama. Banyak, jika tidak semua, produk keuangan yang diperdagangkan melalui opsi biner juga tersedia di pasar Valuta Asing—seperti mata uang atau logam mulia.

Last but not least, pasar Forex ditentukan oleh fluktuasi yang lebih signifikan daripada opsi biner karena dapat didekati tanpa batas oleh tanggal kedaluwarsa atau keuntungan tetap. Aspek ini mewakili jangkauan yang lebih luas untuk keuntungan serta risiko.

