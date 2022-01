Properti Jadi Instrumen Investasi Menarik untuk Dapatkan Passive Income 

SETIAP orang pasti memiliki keinginan untuk berada pada titik stabil dalam kebutuhan ekonomi sehari-hari. Sebagai upaya memenuhi hal tersebut, Anda mungkin perlu mempertimbangkan passive income sebagai sumber pendapatan tambahan.

Passive Income atau penghasilan pasif artinya adalah pendapatan yang bisa didapatkan seseorang atas kegiatan ekonomi yang Ia lakukan, tanpa perlu berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Pendapatan pasif adalah pendapatan yang bisa dihasilkan seseorang bahkan saat orang tersebut tertidur. Salah satu instrumen investasi yang bisa mendatangkan passive income, ialah properti.

Memilih properti sebagai investasi perlu mempertimbangkan sejumlah hal, salah satunya ialah aksesibilitas agar mudah dijangkau dan penghuni pun mudah berkegiatan. Hal itu salah satunya ditawarkan Anwa Residence Apartemen Bintaro yang dekat dengan sejumlah fasilitas dan akses tol.

Tidak hanya memiliki lokasi strategis saja yang menjadi nilai lebihnya, Anwa Residence Apartemen Bintaro juga memiliki fasilitas yang lengkap sebagai penunjang kebutuhan para penghuni apartemen.

"Di sini tersedia berbagai pilihan fasilitas mulai dari podium parkir yang luas, mini waterpark pun tersedia di sini. Selain itu ada shopping arcade, gym, lalu infinity pool, hotel dan fasilitas lainnya,' tulis Anwa Residence dalam keterangannya.

Anwa Residence Apartemen Bintaro memiliki 4 tipe unit, yaitu tipe studio, one bedroom, two bedroom, dan three bedroom. Masing-masing unit memiliki balkon yang cukup luas.

"Jika di apartemen lainnya balkon yang ditawarkan hanya bisa dipakai untuk outdoor AC saja, berbeda dengan balkon yang ada di apartemen Anwa. Sebab, balkonnya itu cukup luas dan dapat digunakan sebagai tempat bersantai penghuni," imbuh Anwa Residence.

Mengenai harga Anwa Residence Apartemen Bintaro dibandrol dengan harga mulai dari Rp500 jutaan, dan di awal 2022 Anwa Residence Apartemen Bintaro memiliki program promosi cicilan developer 120 x dengan kuota terbatas hanya 5 unit saja.

"Jadi siapa cepat dia yang dapat, dan bagi para konsumen yang melakukan booking sekarang, berhak untuk mendapatkan hadiah langsung berupa TV atau AC," pungkas Anwa Residence. (RO/OL-7)