Perekonomian Nasional Mulai Menggeliat, Lucy in The Sky Siap Buka Gerai Baru

PANDEMI covid-19 yang melanda dunia selama hampir dua tahun terakhir memang telah melumpuhkan berbagai sektor kehidupan. Hal itu tidak terkecuali di Indonesia. Tidak mengherankan jika para investor ataupun penguasaha memilih menunggu.

Kini seiring mulai menurunnya jumlah pasien positif covid-19 di Tanah Air, perekonomian nasional mulai kembali menggeliat. Momentum itu tidak disia-siakan para investor. Salah satunya PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang mengumumkan siap membuka gerai Lucy in The Sky di Senayan Park (SPARK) atau sebelumnya dikenal dengan nama Taman Ria Senayan. Gerai ini merupakan gerai kedua yang menawarkan konsep restoran outdoor & semi outdoor.

Calvin Lutvi, Komisaris PT Lima Dua Lima Tiga Tbk. mengungkapkan progress pengerjaan telah berjalan 99%. “Gerai Lucy di SPARK akan dibuka untuk umum pada 15 Desember. Sebagai pionir outdoor restoran di Indonesia, kami tetap mempertahankan konsep outdoor dan semi outdoor di mana konsep tersebut juga sesuai dengan kondisi pandemi demi menjaga sirkulasi udara yang baik."

"Kami juga melihat, momentum kami membuka gerai kedua pada bulan Desember ini cukup tepat, mengingat terus menurunnya kasus penyebaran covid-19 di Indonesia dan juga menyambut libur natal dan tahun baru pemerintah memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Masa Nataru (Natal dan Tahun Baru), di mana restoran diperbolehkan menerima pengunjung hingga 75 persen. Hal ini tentu disambut baik oleh kami para pelaku industri F&B,” cetus Calvin.

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode Nataru. Aturan ini berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022. Dalam aturan tersebut salah satunya mengatur kegiatan aktivitas masyarakat di pusat perbelanjaan dan makan di restoran maksimal kapasitas hingga 75%.

“Kami menyambut positif aturan terbaru PPKM di masa Nataru. Hal tersebut pasti akan berdampak positif tidak hanya bagi Lucy, namun bagi seluruh pelaku bisnis khususnya di sektor F&B. Pembukaan gerai terbaru Lucy ini tentunya akan membantu meningkatkan perekonomian, di mana kami menyerap tenaga kerja baru, sehingga mampu berkontribusi pada peningkatan perkonomian Indonesia,” ujar Calvin.

Lucy in The Sky yang berlokasi di Sudirman Central Business District (SCBD) telah beroperasi melayani masyarakat sejak 2011. Mereka menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran pertama di Indonesia, Lucy in The Sky mampu bertahan selama sembilan tahun di industri F&B. Selain itu, Lucy in The Sky menawarkan konsep rooftop garden outdoor restoran dengan konsep yang lebih segar yaitu, membawa tema Tropical Bohemian dengan tempat duduk outdoor dan semi outdoor yang mampu mendatangkan ribuan pengunjung setiap bulan.

“Selain gerai Lucy di SPARK, selanjutnya pada April 2022 kami akan membuka gerai ketiga yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk (PIK). Kami terus merealisasikan berbagai rencana perusahaan yang telah dicanangkan sejak kami melantai di bursa pada April 2021 lalu. Kami optimistis dan yakin gerai Lucy in The Sky dapat disambut baik oleh masyarakat dan mampu menawarkan restoran dengan konsep berbeda dan pelayanan terbaik,” cetus Calvin. (RO/A-1)