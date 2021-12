Penuhi Komitmen Saat Pandemi, ADCP Gelar Topping Off Proyek LRT City Ciracas 

PENGEMBANG Properti, PT Adhi Commuter Properti terus berprogres untuk membangun belasan proyek LRT City di seluruh kawasan Jabodetabek. Salah satu proyek dengan progress yang baik yaitu LRT City Ciracas, yang telah menyelesaikan tahapan pembangunan struktur utama Tower Azure. Hal tersebut ditandai dengan pelaksanaan prosesi tutup atap (topping off) akhir pekan lalu.

LRT City Ciracas berlokasi di Jalan Penganten Ali, Ciracas, Jakarta Timur. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 6,2 hektar yang akan mencakup total 3.668 unit apartemen beserta fasilitas lainnya untuk memenuhi lifestyle pekerja milenial urban.

Direktur Utama ADCP Rizkan Firman mengungkapkan, pelaksanaan pembangunan yang sesuai target menjadi fokus utama dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Meski dalam situasi pandemi Covid-19 dengan segala tantangannya ADCP optimistis dapat menyelesaikan tower Azure tepat waktu.

“Seremoni topping off tentunya menjadi milestone penting untuk tahapan pengembangan proyek dan ini sebagai bentuk komitmen kami kepada masyarakat dan konsumen. Hunian TOD juga terus didorong oleh pemerintah karena menjadi solusi hunian sekaligus sarana mobilitas dengan LRT yang efisien di satu kawasan dan dengan topping off ini semakin dekat masyarakat bisa merasakan keunggulan sebuah kawasan TOD,” ujarnya.

Rizkan menambahkan, saat ini menjadi kesempatan yang baik untuk memiliki produk properti khususnya yang berkonsep TOD seperti LRT City Ciracas ini. Ia mengungkapkan, ada banyak kemudahan untuk masyarakat mengakses produk properti seperti suku bunga acuan Bank Indonesia yang sangat rendah, program uang muka nol persen, pembebasan biaya, dan sebagainya.

“Dari semua indikator positif itu, progres LRT Jabodebek yang akan beroperasi tahun depan tentunya akan menjadi katalis untuk mendorong penjualan unit-unit LRT City dan membuat tren peningkatan value dari unit di sini. Masyarakat diuntungkan dengan peningkatan harga unitnya maupun captive market yang besar untuk unitnya disewakan,” imbuhnya.

LRT City Ciracas sebagai kawasan residensial yang mengusung konsep harmony and quality life dengan mengangkat keselarasan alam, agama hingga budaya manusia untuk menjadi satu harmoni yang bisa terus mendorong lifestyle ke arah yang lebih baik. LRT City juga hadir untuk menunjang kawasan Stasiun LRT untuk menghadirkan konsep hunian modern seperti kota-kota dunia yang telah menerapkan konsep seperti ini.

Project Director LRT City Ciracas Chaerul Annas menambahkan, ada banyak konsep yang diterapkan untuk menghadirkan harmony and quality life di kawasan ini. Misalnya sarana outdoor dengan telaga urban berupa danau untuk area rekreasi sekaligus fungsi ekologis untuk tempat retensi dan kawasan zero run off. 45 persen areanya juga digunakan untuk ruang terbuka sehingga kawasannya sangat sehat dan nyaman.

“Setelah prosesi topping off ini kami lanjutkan dengan proses finishing untuk mengejar target serah terima (handover) di tahun 2022 bersamaan dengan operasional LRT Jabodebek. Sehingga penghuni bisa merasakan langsung kenyamanan berhunian dan kemudahan aksesibilitas menggunakan transportasi publik LRT ke berbagai wilayah Jabodetabek dengan cepat,” katanya.

Untuk menyasar segmen milenial dari kalangan first time home buyer, ADCP juga memberikan promo khusus untuk kemudahan membeli. Antara lain program diskon harga, subsidi uang muka, subsidi biaya-biaya akad, suku bunga ringan, dan sebagainya sehingga kalangan milenial tidak perlu menyediakan dana awal yang besar untuk membeli unit di sini.

Unit apartemen LRT City Ciracas-Urban Signature menyediakan tipe studio (24,5 m2), 1 kamar, dan 2 kamar seharga mulai Rp500 jutaan. Dengan berbagai promo dan program kemudahan ini cicilannya mulai Rp4 jutaan per bulan sehingga cocok untuk pekerja milenial yang mencari properti pertamanya.

Seremoni topping off ini juga menjadi kesempatan untuk konsumen mendapatkan berbagai macam hadiah. Konsumen berkesempatan untuk mendapatkan hadiah berupa Iphone 12, Samsung Smart TV Big Screen, Fujifilm Instax Mini, voucher belanja Sodexo total puluhan juta rupiah hingga beli apartemen gratis apartemen. (RO/OL-7)