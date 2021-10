Investor Masih Menanti Hasil RDG BI

INDEKS Harga Saham Gabungan (IHSG) perdagangan Selasa (19/10) dibuka pada level 6.665,72. Indeks masih akan menguat terbatas didorong optimisme penguatan bursa saham global secara serempak. Pergerakan cukup terbatas karena investor cenderung mengamankan profit jelang libur di tengah pekan ini.

"Investor juga akan cenderung wait and see menanti keputusan suku bunga 7 Days Repo Rate dari Bank Indonesia," kata Analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper, Selasa (19/10).

Semalam mayoritas bursa saham AS kembali menguat semalam, seiring dengan optimisme pasar terkait laporan keuangan kuartal III-2021 yang akan dirilis sejumlah emiten pekan ini, diantaranya Tesla, Netflix, Verizon, dan IBM. Sebagian kecil perusahaan telah melaporkan hasil kuartalan sejauh ini, dan investor berharap untuk beberapa kabar baik di hari-hari dan minggu-minggu mendatang. Kontributor utama lainnya untuk keuntungan S&P adalah Tesla Inc menjelang laporan pendapatan. Namun pelemahan terjadi pada indeks Dow Jones sebesar-0,1% karena data ekonomi yang mengecewakan dari Tiongkok.

Di samping itu, menguatnya harga komoditas, yang didorong oleh kegagalan OPEC+ dalam memenuhi target produksi dan keputusan Rusia untuk tidak mengirimkan lebih banyak gas alam ke Eropa, juga menjadi sentimen positif bagi pasar. Yield UST 10 tahun naik ke angka 1,59%, sementara USD Index cenderung flat (+0,03%) di 93,96.

"Pada bursa Asia, Nikkei dibuka +1,6% dan Kospi +0,7%. Kami memperkirakan IHSG akan bergerak menguat hari ini, seiring dengan sentimen positif dari bursa global dan regional. Data yang mungkin dapat menjadi perhatian pasar pada minggu ini adalah rilis data initial jobless claims AS dan neraca dagang AS untuk periode bulan Oktober," kata Head of Equity Research Samuel Sekuritas Indonesia Suria Dharma. (OL-13)

