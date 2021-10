Transaksi di Super App Livin’, Bank Mandiri Siap Bagi-bagi BMW X1 dan Motor

BANK Mandiri mulai merealisasikan program undian Livin’ poin yang akan memberikan 100 unit mobil BMW X1 serta 1.000 unit motor jenis Vespa Sprint dan Yamaha NMAX.

Program yang menjadi bagian dari peringatan HUT Bank Mandiri ke-23 itu diharapkan dapat meningkatkan transaksi nasabah pada super app Livin’ by Mandiri.

Hingga delapan bulan pertama 2021, transaksi nasabah pada Livin’ By Mandiri tercatat berhasil menembus 627 juta transaksi dengan nilai transaksi menyentuh Rp 1.043 triliun per akhir Agustus 2021.

Sementara jumlah pengguna aplikasi Livin' By Mandiri telah mencapai lebih dari 8 juta di akhir Agustus 2021, atau meningkat 43% secara yoy.

Menurut Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto, pihaknya optimis inisiatif strategis ini akan mendapatkan hasil yang memuaskan, baik dari sisi jumlah pengguna maupun jumlah transaksi.

Oleh karena itu, proses pengundian pun dilakukan pada setiap pekan sejak 2 Oktober hingga 31 Desember 2021 bagi nasabah Bank Mandiri yang aktif melakukan transaksi menggunakan New Livin’ by Mandiri.

Aqurius menambahkan, cara untuk mendapatkan Livin’ poin untuk diundi relatif mudah, dimana untuk setiap transaksi nasabah di antaranya transfer antar bank, bayar, top up, dan penambahan saldo, masing masing aktivitas transaksi tersebut akan mendapatkan poin yang akan diundi setiap minggunya. Jika nasabah ingin mendapatkan poin lebih, nasabah juga dapat menukarkan 230 Livin’ Poin untuk menjadi poin undian.

“Sejatinya, program pemberian hadiah ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan. Namun demikian, program ini juga diharapkan dapat menarik nasabah baru melalui hadih menarik yang ditawarkan,” kata Aquarius di sela-sela proses pengundian tahap pertama untuk periode 2-8 Oktober 2021.

Pada tahap pengundian tahap pertama dengan hadiah sebanyak 7 unit Mobil BMW X1 & 70 Unit Motor Vespa Sprint & Yamaha NMAX bersama Direksi Bank Mandiri di Kantor Pusat Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (13/10).

Lebih lanjut, Aquarius menambahkan, program undian ini diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan aplikasi new Livin’ by Mandiri yang baru saja disempurnakan dengan versi terbaru untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah.

Pada New Livin’ by Mandiri versi terbaru, Bank Mandiri tidak hanya memperlengkap layanan transaksi nasabah, namun juga lebih memanjakan nasabah dengan beragam fitur transaksi lain yakni, pengajuan kredit KSM (Kredit Serbaguna Mikro), Kartu Kredit dan promo yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah lainnya.

Bahkan, fitur terbaru Super Apps Livin' by Mandiri memungkinkan nasabah mengelola rekening dengan mudah lewat kolaborasi ekosistem Bank Mandiri.

Selain sebagai Super Apps, Livin’ by Mandiri juga memiliki beragam WOW fitur untuk mempermudah transaksi nasabah, yaitu Buka rekening hanya 5 menit, menggunakan Liveness dan face recognition yang terkoneksi langsung ke Dukcapil secara cepat dan aman.

Layanan Quick Pick untuk transaksi dapat berulang secara cepat, eWallet linkage yang terintegrasi dengan seluruh saldo eWallet secara praktis, on board Livin’ by Mandiri hanya menggunakan Kartu Kredit, fitur tarik tunai di ATM tanpa kartu, fitur intip saldo, fitur QR untuk QR Payment menggunakan QRIS, fitur instant e-Money untuk top up kartu e-Money secara cepat dan aman, serta berbagai WOW fitur lainnya yang mempermudah dan mempercepat transaksi harian nasabah.

Menurut Aquarius, pihaknya berharap program ini juga dapat meningkatkan awareness masyarakat luas, baik nasabah maupun non-nasabah, kepada kenyamanan dan kemudahan cara pembayaran online Bank Mandiri. (RO/OL-09)