PT Pos Indonesia raih 4 Penghargaan Top GRC Award 2021

PT Pos Indonesia (Persero) meraih empat penghargaan dalam ajang TOP GRC Awards 2021 yakni TOP GRC 2021 4 Stars, The Most Committed GRC Leader 2021 untuk Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.

The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021 dan penghargaan khusus Special Appreciation on GRC Development yang diterima oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman.



Mewakili PT Pos Indonesia dalam menerima penghargaan tersebut adalah Sekretaris Perusahaan PT Pos Indonesia, Tata Sugiarta, pada acara puncak TOP GRC Awards 2021 yang di helat Kamis,(7/10) di Jakarta. Tampil memberikan keynote speech secara virtual adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.



‘’Mewakili PT Pos Indonesia, saya berterimakasih atas penghargaan yang telah diberikan. Tata kelola dan penerapan manajemen risiko jadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perseroan saat ini,’’ kata Sekretaris Perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) Tata Sugiarta melalui rilis yang diterima Jumat (8/10).



"Tata kelola perusahaan yang baik dan penerapan manajemen risiko yang proactive dan prudent

serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, menjadi landasan utama untuk sebuah usaha untuk tumbuh, berkembang, maju serta sukses secara berkesinambungan. Hal ini dilakukan untuk kepentingan semua stakeholders, pegawai, nasabah dan masyarakat serta regulator," ujarnya.



Menurut Tata, penghargaan yang diraih oleh PT Pos Indonesia tersebut merupakan penilaian secara objektif dan independen dari tim penilai dan dewan juri yang diawali dari penilaian GRC (Governance, Risk Management, Compliance). TOP GRCAwards 2021 disaring dari 880 perusahaan yang terdiri dari BUMN, perusahaan di pasar modal, dan swasta nasional ataupun multinasional. Proses wawancara penjurian, berlangsung sejak 1 Juni hingga 14 September 2021.

Ajang TOP GRC Awards 2021 mengusung tema "The StrategicRole of GRC for Business Continuity in Pandemic Covid-19" ini diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama serta didukung oleh sejumlah institusi seperti Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (Indonesia Risk Management ProfessionalAssociation), ICopi (Institute of Compliance ProfessionalIndonesia), Lembaga Kajian Nawacita (LKN), FEB Universitas Padjadjaran, Sinergi Daya Prima (SDP), Solusi Kinerja Bisnis (SKB), Dwika Consulting, Melani K. Harriman and Associates dan lainnya.



Ketua Penyelenggara TOP GRC Awards 2021, M. Lutfi Handayani, mengatakan bahwa TOP GRC Awards adalah kegiatan penghargaan di bidang governance (GCG), risk (manajemen risiko), dan compliance (manajemen kepatuhan),yang terbesar dan paling komprehensif di Indonesia.



Dalam sambutannya, Ketua Dewan Juri TOP GRC Awards 2021 Antonius Alijoyo, mengatakan bahwa di masa Pandemi Covid-19 ini, peranan GRC semakin penting bagi banyak perusahaan di tengah ketidakpastian lingkungan bisnis dan ekonomi. Dengan implementasi GRC yang baik,

perusahaan-perusahan tersebut dapat melalui masa-masa sulit, dengan baik.



"Ini berarti, melalui kegiatan TOP GRC Awards ini, kita semuaikut berperan aktif dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional(PEN), serta membantu perekonomian masyarakat agar tetap berjalan, di masa-masa sulit Pandemi Covid-19.(OL-2)