HUT Ke-15, Watsons Kembali Gelar Penghargaan HWB Awards 2021

MENYAMBUT hari jadi ke-15, PT. Duta Intidaya atau yang lebih dikenal dengan Watsons Indonesia mempersiapkan penyelenggaraan HWB (Health, Wellness and Beauty) Awards, yakni penghargaan prestis bagi merk kesehatan dan kecantikan yang telah tersedia di Watsons dengan tema Spotlight on your Faves.

Presiden Direktur Watsons Indonesia, Lilis Mulyawati menjelaskan, Watsons Health Wellness and Beauty (HWB) Awards merupakan event rutin yang diselenggarakan Watsons di berbagai belahan dunia.

"Di Indonesia, HWB Awards 2021 ini merupakan kali kedua diselenggarakan sebagai apresiasi kepada bisnis partner yang selama 15 tahun telah menjadi bagian dari Watsons Indonesia. HWB Awards juga diharapkan dapat membantu pelanggan dalam mendapatkan produk-produk health and beauty terbaik yang sedang tren saat ini," kata Lilis dalam keterangannya.

Seperti tahun sebelumnya, selama 2 bulan Watsons membuka voting dari pelanggan untuk ikut memilih merek favorit dan pelanggan yang sudah menjadi member berhak mendapatkan 150 poin atau setara dengan Rp15.000 pada setiap penyelesaian seluruh survei dengan tidak berlaku kelipatan serta berkesempatan memenangkan Android TV 50 inch untuk 3 orang yang beruntung.

"Hasil voting akan digabungkan dengan berbagai penilaian yang salah satunya adalah total penjualan dalam kurun waktu 1 tahun," ujar Lilis.

Di sisi lain, momen HUT Ke-15 juga dijadikan Watsons Indonesia untuk menggelar Anniversary Sale diskon dari brand favorit sampai dengan 70%. Selain itu, ada juga tambahan diskon 15% bagi pemegang kartu kredit bank tertentu, juga tambahan diskon dari brand health and beauty favorit.

Watsons juga berkesempatan mengikuti lucky draw untuk mendapatkan 15 hadiah menarik mulai Camera Sony A7 II, Iphone 12, Smart TV 50”, Samsung Galaxy Watch Active 2, Desk Bike dan paket streaming at home pada setiap pembelanjaan sebesar Rp150ribu, serta program collect sticker untuk mendapatkan berbagai produk pilihan dengan mengumpulkan stempel pada setiap pembelanjaan produk sponsor.

Selama periode 23 Agustus-31 Oktober 2021, pelanggan bisa mendapatkan seluruh penawaran Watsons 15th Anniversary dengan promo diskon fantastis dan berbagai promo menarik lainnya dengan berbelanja di gerai Watsons yang telah tersebar di seluruh Indonesia ataupun melalui aplikasi whatsapp yang terhubung langsung ke toko terdekat dari lokasi pelanggan.

Selain itu pelanggan bisa juga berbelanja di situs resmi watsons.co.id dan aplikasi WatsonsID yang dapat diunduh di AppStore dan PlayStore. Tak ketinggalan, selalu gunakan member Watsons saat berbelanja untuk mendapatkan promo tambahan dan berbagai keuntungan

Saat ini Watsons memiliki lebih dari 154 toko yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus akan menambah toko di berbagai daerah termasuk konsep terbaru yakni Watsons Street Store Selain itu, platform belanja online resmi (e-commerce) juga official store di beberapa marketplace. (RO/OL-7)