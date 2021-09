Mengajak Setiap Wanita untuk Memberikan Self-Reward

PENATNYA rutinitas harian terkadang membuat kita merasa jenuh, hingga kehilangan motivasi untuk menyelesaikan setiap target atau pekerjaan.

Terdapat banyak cara untuk mengembalikan rasa semangat di dalam diri, salah satunya dengan memberikan self-reward sebagai bentuk apresiasi kepada diri sendiri. Sebagian orang memilih untuk memanjakan diri dengan melakukan aktivitas relaksasi, ada pula yang membeli barang spesial yang disukainya.

Hadir sejak tahun 2020, brand perhiasan lokal Aurum Lab mengusung semangat women empowerment untuk meningkatkan rasa kecintaan pada pribadi setiap wanita yang beragam, terlepas dari apapun kondisi dan perbedaan yang dimilikinya.

Sesuai dengan nama ‘Aurum’ yang berarti ‘emas’ dalam bahasa Latin, Aurum Lab ingin mengajak para wanita untuk meyakini bahwa mereka adalah pribadi yang kuat, berharga, bernilai tinggi selayaknya emas, serta patut diberi apresiasi atas kecantikan dan keunikannya.

Yela Grace, COO Aurum Lab menjelaskan, “Melalui sejumlah koleksi yang kami persembahkan, Aurum Lab ingin menyampaikan pesan kepada seluruh wanita Indonesia bahwa mereka istimewa, tidak terbatas pada standar rupa, warna, atau karakter tertentu."

"Untuk itu, di tengah kondisi pandemi yang penuh tantangan, Aurum Lab ingin hadir sebagai salah satu bentuk self-reward bagi para wanita atas setiap kerja keras dan upaya mereka dalam melalui situasi ini. Lebih dari itu, sebagai hadiah terbaik kepada seluruh wanita Indonesia, Aurum Lab juga memberikan promo spesial Voucher Cashback 100% dalam kampanye 9.9 Super ShopeePay Deals,” papar Yela.

Seluruh koleksi dari Aurum Lab yang terdiri dari rangkaian item cincin, anting, kalung, gelang tangan, hingga gelang kaki, terbuat dari emas asli dengan kualitas terbaik di kelasnya, sudah bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI), serta diproduksi dalam jumlah terbatas.

Selain itu, Aurum Lab juga memberikan sertifikat dan garansi seumur hidup untuk setiap pembelian, serta melayani penjualan kembali produk-produk Aurum Lab.

Terinspirasi dari beragamnya warna kepribadian para wanita, berikut rangkaian koleksi Aurum Lab yang bisa menjadi inspirasi self-reward:

Koleksi 'Tale of Pearl' yang Menggambarkan Kecantikan Wanita dari Dalam

Sumber: Aurum Lab

Setiap item pada koleksi ‘Tale of Pearl’ memiliki filosofi kecantikan wanita dari dalam yang terpancar melalui sifat baiknya. Di antaranya, Selene Gold Bracelet yang melambangkan kebijaksanaan, Fanny Gold Ring yang merefleksikan kecantikan luar biasa, Arielle Gold Necklace yang bermakna keberanian, Sierra Gold Bracelet yang menandakan keberanian dan kelembutan, Kaia Gold Bracelet sebagai perwujudan dari kesucian dan kesederhanaan, Karlene Gold Earrings tentang kekuatan dan ketekunan, dan koleksi lainnya yang tak kalah cantik dan menarik.

Daya tarik koleksi keluaran terbaru dari Aurum Lab ini terletak pada penggunaan mutiara air tawar yang dikombinasikan dengan 9K Gold.

Koleksi ‘Eonni’ Untuk Para Pecinta Drama Korea

Sumber: Aurum Lab

Apakah kamu pecinta drama Korea? Sama seperti namanya, salah satu koleksi favorit dari Aurum Lab ini menggambarkan beragam karakter Eonni atau panggilan untuk kakak perempuan dalam bahasa Korea.

Setiap serinya mengadopsi peran dari sejumlah drama Korea populer, diantaranya, seri Yoon Se-ri yang terinspirasi dari karakter sang lady-boss pada drama Crash Landing on You. Tidak hanya kuat dan cerdas, Yoon Se-ri juga merepresentasikan pribadi yang cerdas, ambisius, dan mampu menghadapi segala tantangan.

Selain itu, masih banyak seri lainnya dalam koleksi ‘Eonni’, seperti si ambisius dan tegas Yeo Da Kyung (World of the Married), Jang Man-wol (Hotel Del Luna) yang misterius dan kuat, Kim Mi-so (What’s Wrong with Secretary Kim?) si pekerja keras, setia, dan cerdas, serta karakter Seo Dan (Crash Landing on You) yang tertutup dan tenang dalam mengejar mimpinya. Kira-kira, karakter mana yang paling menggambarkan kepribadianmu?

Koleksi ‘Northern Light’ untuk Pecinta Alam

Sumber: Aurum Lab

Northern Light atau yang biasa dikenal dengan Aurora Borealis merupakan fenomena alam berupa pancaran cahaya berwarna-warni di langit malam yang hanya terjadi pada wilayah Artik dan Antartika. Sesuai dengan namanya, koleksi ini terinspirasi dari manifestasi kecantikan alam yang terpancar melalui keindahan cahaya aurora.

Koleksi ‘Northern Light’ terbuat dari potongan halus batu Zirkonia dengan warna-warna yang terdapat pada cahaya Aurora, seperti Indigo, Siam, Citrine, Aqua Blue, dan Avery Rose. Setiap warna dan bentuk dalam koleksi ini menonjolkan keberanian dan sinar kecantikan yang berkilau dari dalam diri setiap wanita. Seperti cahaya Aurora yang menari di langit luas, begitupun pesonamu di mata banyak orang.

Koleksi ‘Valore’ yang Memancarkan Kecantikan Wanita di Tengah Perbedaan

Sumber: Aurum Lab

Valore berasal dari bahasa Italia yang memiliki arti nilai atau value. Sejalan dengan semangat Aurum Lab yang mendukung women empowerment, koleksi ini diciptakan sebagai bentuk komitmen Aurum Lab untuk menegaskan adanya kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk merasa istimewa di tengah perbedaan.

Melalui koleksi ‘Valore’, Aurum Lab ingin menghapus stigma publik tentang adanya standarisasi ukuran tubuh, bentuk tubuh, warna kulit, dan lainnya. Untuk itu, koleksi ini hadir dengan lima ukuran cincin yang beragam untuk seluruh wanita, mulai dari ukuran 8, 10, 12, 14, hingga 16.

Koleksi ‘Precision’ untuk si Minimalis

Sumber: Aurum Lab

Untuk kamu yang memiliki kepribadian straightforward, koleksi ‘Precision’ mungkin akan menjadi pilihan yang tepat. Koleksi ini menonjolkan bentuk perhiasan yang presisi namun tetap mempertahankan estetikanya. Meski tidak dihiasi batu permata, koleksi dengan desain yang minimalis dan modern ini akan terlihat sangat cocok untuk melengkapi penampilan para wanita karir yang aktif di tengah segala kesibukannya.

Selain lima koleksi di atas, Aurum Lab juga memiliki rangkaian koleksi eksklusif lainnya yang dapat kamu temukan di website www.theaurumlab.com. Untuk memberikan pengalaman self-reward yang semakin menyenangkan, pada bulan September ini Aurum Lab turut berpartisipasi dalam kampanye 9.9 Super ShopeePay Deals dengan sederet promo menguntungkan.

Nikmati Voucher Cashback 100% yang dapat dibeli seharga Rp99 untuk setiap transaksi menggunakan ShopeePay di website Aurum Lab. Khusus di hari puncak promo tanggal 9 hingga 12 September mendatang, kamu dapat menikmati Voucher Cashback 100% hanya dengan Rp1.

Yuk, berikan self-reward dengan koleksi dari Aurum Lab yang merepresentasikan gambaran terbaik dirimu dan jangan lupa gunakan ShopeePay sebagai metode pembayaran, ya! (RO/OL-09)