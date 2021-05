Beli Properti Sinar Mas Land Dapat Hadiah Spesial Ketupat Lebaran

SEBENTAR lagi umat Islam akan merayakan hari kemenangan Idulfitri setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Untuk melengkapi kebahagiaan Idulfitri, Sinar Mas Land juga ingin memberikan program spesial bernama Kesempatan Untung Berlipat (Ketupat) Lebaran.

Program promo khusus Wish for Home untuk momen Lebaran ini hanya berlangsung selama 10 hari, tepatnya 7-16 Mei 2021. Produk yang berpartisipasi dalam Ketupat Lebaran mencakup semua properti Sinar Mas Land yang termasuk program Wish for Home, berupa rumah, apartemen, kaveling, dan ruko.

Sinar Mas Land memberikan program Ketupat Lebaran karena melihat potensi pembelian masyarakat yang memperoleh tunjangan hari raya (THR). Akan tetapi, masyarakat kini tidak dapat menggunakan THR untuk mudik seperti Lebaran tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi covid-19.

"Kami menawarkan program Ketupat Lebaran bagi konsumen yang ingin melakukan pembelian properti dengan benefit ekstra. Sinar Mas Land menyediakan berbagai pilihan unit siap huni, sehingga bisa menjadi momentum berharga untuk merayakan Lebaran di rumah baru bersama keluarga," ungkap Alim Gunadi, Managing Director Sinar Mas Land. Hadiah Ketupat Lebaran dari Sinar Mas Land, imbuh Alim Gunadi, setara dengan hadiah langsung voucher belanja senilai Rp5 juta-Rp20 juta sesuai dengan nilai transaksi yang dilakukan.

Saat ini juga merupakan momentum tepat untuk melakukan pembelian properti. Pasalnya, selain promo Ketupat Lebaran, Sinar Mas Land masih memberikan berbagai keringanan pembayaran pada periode pertama Wish for Home hingga 30 Juni 2021.

Berbagai keringanan pembayaran diberikan baik pembelian tunai maupun KPR express mencakup diskon sampai dengan 15%, insentif huni/insentif bangun hingga 10%, gratis BPHTB, subsidi DP sampai dengan 15%, subsidi cicilan KPR, gratis biaya pengalihan, gratis biaya KPR/KPA, dan diskon tambahan untuk beberapa produk. Periode pertama memberikan benefit terbesar bagi konsumen dibandingkan tahap kedua dan ketiga.

Promo Ketupat Lebaran dan periode pertama Wish for Home turut didukung pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dan rumah susun sampai harga Rp5 miliar. Bank Indonesia juga merilis aturan uang muka properti 0% dan menurunkan suku bunga acuan sehingga bunga kredit perbankan lebih terjangkau.

Proyek Sinar Mas Land yang turut dalam program nasional Wish for Home, termasuk Ketupat Lebaran, tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat Taman Banjar Wijaya dan BSD City, termasuk The Marigold Navapark, The Zora, Akasa, dan Upper West. Di Jakarta Selatan ada The Elements, Southgate Residence yang memiliki menara Altuera, Elegance, dan Prime, serta Aerium Apartment di Taman Permata Buana Jakarta Barat. Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur​, Grand Wisata Bekasi, Kota Delta Mas Cikarang, Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam​, dan Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur juga ikut meramaikan program ini.

Konsumen yang berminat tidak perlu khawatir tentang bank yang turut mendukung program Wish for Home karena Sinar Mas Land menjalin kerja sama dengan bank-bank favorit seperti Bank Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, Maybank, BCA, BNI, BRI, BTN, UOB, Bank Danamon, OCBC NISP, CCB Indonesia, dan Bank Panin, Bank Syariah Indonesia dan Bank Commonwealth.

"Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi terkait lebih lanjut dapat mengunjungi www.sinarmasland.com/wishforhome dan https://ecatalog.sinarmasland.com untuk mencari hunian serta mengunjungi show unit Sinar Mas Land secara virtual. Produk properti kami yang terjamin kualitasnya dengan harga lebih terjangkau di masa pandemi merupakan pilihan tepat konsumen untuk menjadikannya sebagai tempat tinggal atau investasi yang bernilai tinggi di saat mendatang," tutup Alim Gunadi. (RO/OL-14)