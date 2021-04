Raih Penghargaan CEO Talent Development di Ajang Anugerah BUMN

KIPRAH PT Rekayasa Industri (Rekind), salah satu perusahaan milik bangsa yang bergerak di bidang penyedia jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) semakin berkibar. Bahkan, di tengah gempuran covid-19, Rekind terus berupaya menjaga konsistensinya untuk tetap mendorong pertumbuhan dan pencapaian kinerja melalui tata kelola perusahaan yang baik.

Langkah strategis itu ditekankan betul oleh Alex Dharma Balen, Direktur Utama Rekind. Sosok yang menakhodai Rekind sejak September 2020 itu paham benar ke mana arah perjalanan perusahaan yang dipimpinnya, terutama saat menghadapi kompleksnya tantangan di era pandemi.

Langkah vital dan jadi salah satu perhatian utama Alex Dharma Balen adalah mempertahankan eksistensi kerja di semua lini proyek. Sebab, tidak sedikit proyek strategis nasional yang pengerjaannnya dipercayakan kepada perusahaan EPC yang berdiri sejak 12 Agustus 1981 tersebut.

Strategi yang ditekankannya, menjaga kesehatan dan keamanan sumber daya manusia (SDM) Rekind dari pandemi covid-19, melalui pencegahan penyebaran virus dan menjaga produktivitas. Selain itu, mengevaluasi dampak pandemi ke peluang bisnis perusahaan, dengan memperhatikan rasionalisasi pasar dan peluang bisnis serta update data pasar saat pandemi.

Langkah yang tidak kalah penting dilakukan adalah mengevaluasi dampak pandemi ke setiap proyek yang berjalan melalui mitigasi risiko dan peningkatan support. Alex Dharma Balen beserta Direksi lainnya pun juga terus mengevaluasi dampak pandemi ke rencana kerja perusahaan.

Hasilnya, ia dianugerahi penghargaan sebagai CEO Talent Development Anak Perusahaan BUMN Terbaik di ajang Anugerah BUMN 2021. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Tanri Abeng, mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN, kepada Triyani Utaminingsih Direktur Keuangan dan SDM Rekind, mewakili Alex Dharma Balen.

“Kami sangat mengapresiasi atas penghargaaan yang diberikan melalui penyelenggaraan Anugerah BUMN 2021 ini. Secara tidak langsung turut mendorong pertumbuhan dan pencapaian kinerja perusahaan di masa pandemi covid-19 melalui tata kelola perusahaan yang baik, pengelolaan SDM yang berdaya saing tinggi dan memaksimalkan kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat,” ujar Alex Dharma Balen dalam keterangannya.

Untuk mewujudkan itu, tidaklah mudah, Alex Dharma Balen mengarahkannya melaui transformasi organisasi yang pijakannya pada penyempurnaan organisasi dan fokus pada strategi pengembangan EPC yang On Schedule, On Budget dan On Quality. Melalui Transformasi ini Rekind tetap berkomitmen untuk bergerak di bidang energi, kimia, dan mineral, namun dengan kontribusi yang lebih luas melalui pengembangan teknologi, investasi dan sinergi di setiap proyek yang dikerjakannya.

Upaya ini selaras dengan inisiatif pengembangan bisnis Rekind saat ini yang menitikberatkan pada pengembangan energi baru terbarukan (EBT) baik secara langsung maupun tidak langsung. “Inisiatif ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung arah transformasi menuju smart dan lean EPC, pengembangan teknologi bidang EBT dan mineral, circular economy serta konservasi energy. Kira-kira inilah langkah-langkah penting yang dilakukan Rekind dewasa ini dan menjadi kontribusi penting dalam meningkatkan eksistensi perusahaan secara berkesinambungan,” tegas Alex Dharma Balen. (RO/A-1)