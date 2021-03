Tiga Bandara RI Sabet Penghargaan ACI Aspek Higienis

AIRPORT Council International (ACI) pada hari ini, Senin 1 Maret 2021, mengumumkan nama-nama bandara di dunia yang paling baik dalam menjalankan program untuk memperkuat aspek higienis guna pencegahan covid-19.

Dalam keterangan pers PT Angkasa Pura II dijelaskan, ada tiga bandara di Indonesia yang meraih penghargaan Best Hygiene Measures by Region. Khusus untuk kawasan Asia Pasifik, terdapat 7 bandara yang meraih penghargaan ini. Tiga bandara lainnya berasal dari India dan satu bandara di Tiongkok.

Adapun ketiga bandara di Indonesia yang dinobatkan sebagai peraih penghargaan Best Hygiene Measures by Region (Asia-Pacific) itu seluruhnya adalah bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero), yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Bandara Husein Sastranegara (Bandung) dan Bandara Depati Amir (Pangkalpinang).

“Penghargaan ini memberikan bandara suatu metode andal untuk mengukur respons pelanggan terhadap tindakan (protokol) kesehatan dan mengakui keberhasilan bandara dalam merespons fokus (pelanggan) terhadap aspek higienis,” jelas ACI dalam keterangan tertulis pada (1/3).

Penghargaan Best Hygiene Measures by Region disebut merupakan kategori baru dari Airport Service Quality (ASQ) Awards 2020, di mana pada kategori ini yang diukur adalah efektivitas dari program keselamatan dan higienis, lalu kejelasan rambu dan instruksi terkait program keselamatan dan higienis, serta kemampuan staf bandara dalam mengaplikasikan program keselamatan dan higienis.

Selain itu juga diukur terkait tingkat kepercayaan traveler terkait program keselamatan dan higienis, serta tingkat tekanan berdasar pengalaman.

"Di tengah keadaan yang sulit dan penuh tantangan ini, pelanggan Anda telah mengutarakan pendapat dan mengakui kesuksesan tim Anda dalam mewujudkan customer experience yang luar biasa pada situasi menantang," kata Director General ACI World Luis Felipe de Oliveira dalam suratnya kepada President Director AP II Muhammad Awaluddin, Selasa (2/3).

Awaluddin menuturkan, pencapaian 3 bandara ini dianggap merupakan keberhasilan seluruh stakeholder dalam menerapkan protokol kebersihan dan kesehatan.

“Prestasi Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Depati Amir bukan hanya keberhasilan semata AP II, tetapi juga seluruh stakeholder antara lain Otoritas Bandara Kemenhub, maskapai, Kemenkes, Bea Cukai, Imigrasi, TNI/Polri, dan lainnya," ucap Awaluddin.

Pada ASQ Award 2020, ada 7 bandara AP II berhasil meraih penghargaan, yaitu:

1. Soekarno-Hatta: Best Hygiene Measures by Region (Asia-Pacific)

2. Husein Sastranegara Bandung: Best Airport by Size and Region (2 to 5 million passengers per year in Asia-Pasific); Best Hygiene Measures by Region (Asia-Pacific)

3. Depati Amir Pangkalpinang: Best Airport by Size and Region (under 2 million passengers per year in Asia-Pacific); Best Hygiene Measures by Region (Asia-Pacific)

4. Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang: Best Airport by Size and Region (2 to 5 million passengers per year in Asia-Pacific)

5. Supadio Pontianak: Best Airport by Size and Region (2 to 5 million passenger per year in Asia-Pacific)

6. Sultan Thaha Jambi: Best Airport by Size and Region (under 2 million passengers per year in Asia-Pacific)

7. Silangit: Best Airport by Size and Region (under 2 million passengers per year in Asia-Pacific). (OL-2)