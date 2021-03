Pengembang Tetap Optimistis Rampungkan Proyek di Tengah Pandemi

MESKI pandemi Covid-19 juga berdampak pada sektor properti, kalangan pengembang tetap optimistis memasarkan produk dan menyelesaikan proyek pengembangannya sesuai tenggat waktu.

Salah satunya ditunjukkan oleh PT. Intiland Development yang menyelesaikan pembangunan strruktur utama (topping off) tower City apartemen Fifty Seven Promenade di kawasan Jakarta Pusat, Rabu ()31/3).

Direktur Pengembangan Bisnis Intiland Permadi Indra Yoga mengatakan, fokus Perseroan saat ini memastikan investasi jangka panjang konsumen di Fifty Seven Promende terjaga dengan baik.

“Meski di masa pandemi Covid-19, kami terus berupaya maksimal untuk segera menyelesaikan pembangunan apartemen Fifty Seven Promenade. Topping off menjadi milestone atau pencapaian penting dalam tahapan pengembangan dalam rangka memenuhi harapan para konsumen yang mempercayakan investasinya kapada kami,” kata Permadi usai topping off secara virtual.

Fifty Seven Promenade merupakan pengembangan proyek pengembangan mixed-use and high rise berlokasi di kawasan pusat bisnis MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Menempati area seluas 3,2 hektar, pengembangan Fifty Seven Promenade terbagi dalam dua tahapan.Tahap pertama menempati area seluas 1,3 hektar yang meliputi pembangunan dua tower apartemen yakni City57 setinggi 24 lantai dan Sky57 setinggi 49 lantai.

Sementara pengembangan tahap kedua terdiri dari satu tower apartemen, satu tower perkantoran, dan fasilitas ritel promenade.

“Saat ini kontruksi tower Sky57 terus kami kebut agar tetap sesuai target. Kami proyeksikan dalam beberapa bulan pekerjaan kontruksi akan selesai, sehingga topping off tower Sky57 bisa dilakukan bulan Agustus 2021,” jelas Permadi.

Fifty Seven Promenade merupakan salah satu proyek utama Intiland yang diproyeksikan mampu memberikan kontribusi terhadap kinerja usaha secara jangka panjang.

Pengembangan tahap pertama merupakan hasil kolaborasi strategis antara Perseroan dengan Government of Singapore Investment Corporation (GIC), sebuah lembaga pengelola cadangan devisa negara Singapura.

Diluncurkan pada Agustus 2017, apartemen Fifty Seven Promenade mendapat respons sangat positif dari konsumen dan sudah 84 persen terjual dari 498 unit hunian yang terdiri dari sejumlah tipe.

Pimpinan Proyek Fifthy Seven Promenade Trijas Hwe optimistis pembangunan akan berlangsung tepat waktu, meski kini masih dihantui pandemi Covid-19. Berdasarkan rencana, pembangunan apartemen Fifthe Sevenen Promenade akan rampung pada triwulan ketiga 2022, dilanjutkan dengan serah terima pada triwulan IV 2022.

"Progres pembangunan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan proses pembangunan tepat waktu," pungkas Trijas. (RO/OL-7)