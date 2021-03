Meski Terdampak Pandemi, Laba Petrosea Tercatat Naik 3,53%

PT Petrosea berhasil mencatatkan kenaikan laba pada 2020 sebesar 32,28 juta dolar AS, naik 3,53 persen dari 31,18 juta dolar AS pada tahun sebelumnya.

Presiden Direktur Petrosea Hanifa Indradjaya mengatakan, pihaknya juga berhasil meningkatkan posisi kas menjadi 133,95 juta dolar AS, naik 59,12 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, walaupun mengalami penurunan total pendapatan sebesar 28,49 persen menjadi 340,65 juta dolar AS dikarenakan pembatasan sosial yang diberlakukan di pasar internasional.

Proyek Minerva yang dimulai sejak 2018 itu, kata dia sebagai langkah strategis untuk melakukan transformasi digital kegiatan operasional Perusahaan dan menjadikan Petrosea sebagai yang terdepan dalam adopsi teknologi serta telah menopang keberlangsungan usaha Perusahaan dan membuat Petrosea lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan yang sangat berat di masa pandemi Covid-19.

Hanifa mengatakan, sebagai kelanjutan dari inisiatif strategis tersebut, sejak akhir 2019 Petrosea telah meluncurkan strategi 3D, yaitu diversifikasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi yang akan menjadi enabler dan pilar kunci Perusahaan untuk terus mengembangkan value proposition kepada seluruh pelanggan, investor, dan stakeholder.

Dia mengatakan, strategi dekarbonisasi juga sangat penting untuk dilaksanakan, supaya kedepannya Petrosea dapat memanfaatkan energi dengan cara yang jauh lebih efisien dan ramah lingkungan untuk kepentingan generasi yang akan datang.

“Berkat kesuksesan Project Minerva, kami dapat meningkatkan operational excellence dan financial performance di tahun yang sulit ini, serta mampu menjaga tingkat saldo kas yang sangat sehat demi mendukung kegiatan operasional Perusahaan,” ujar dia dalam keterangan tertulis.

Petrosea, kata Hanifa, tahun ini menerima beberapa penghargaan sebagai cerminan dari kinerja Perusahaan dalam satu tahun terakhir, yaitu dipilihnya Petrosea sebagai salah satu dari perusahaan Indonesia terbaik oleh Forbes Indonesia dalam edisi “50 Best of the Best 2020 Companies” yang didasarkan pada kinerja fundamental jangka panjang perusahaan, serta penghargaan dari International Data Corporation (IDC) sebagai “Operating Model Master” dan “Talent Accelerator” di ajang IDC DX Digital Transformation Awards 2020 .

“Hal ini memberikan pengakuan kepada perusahaan yang sukses melakukan terobosan signifikan melalui transformasi digital di kawasan Asia Pasifik,” pungkasnya. (RO/OL-7)