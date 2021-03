Wapres Harap Pengurus MES Lahirkan Program yang Berdampak Besar

KETUA Dewan Pembina Pengurus Pusat Masyararakat Ekonomi Syariah (MES) Ma’ruf Amin melantik pengurus pusat MES periode 2021-2023. Dia berharap pengurus yang baru dapat mengantarkan kejayaan ekonomi syariah di Indonesia.

“Saya menyambut baik visi-misi dan arah kebijakan MES. Ini sejalan dengan rencana kerja Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) 2020-2024," ujar Wakil Presiden dalam pelantikan, Senin (22/3).

"Saya berharap dengan dilantiknya pengurus MES ini akan melahirkan pemikiran dan kegiatan yang inovatif, kritis dan out of the box,” imbuh Ma'ruf.

Menurutnya, mewujudkan cita-cita pembangunan ekonomi dan keuangan syariah tidak dapat dilakukan satu atau dua pihak saja. Namun, harus berjamaah melalui ta’awun, atau gotong royong, serta saling menolong.

Baca juga: Presiden Sambut Peresmian Brand Ekonomi Syariah

Selain itu, agar operasi MES dapat berjalan optimal, diperlukan dukungan dan sinergi semua pihak, baik internal maupun eksternal. Ma’ruf mengimbau kepada pihak terkait untuk memberikan dukungan terhadap MES.

Sampai hari ini, umat Islam dikatakannya masih menghadapi berbagai tantangan global dan nasional. Persepsi bahwa Islam merupakan agama konflik dan kekerasan. Lalu, upaya membenturkan keislaman kebangsaan, keislaman dengan sains dan teknologi, serta keumatan dengan kemasyarakatan. Pun, masih ada fenomena Islamofobia, terutama di Amerika Serikat dan Eropa.

Ma'ruf berpendapat pembangunan ekonomi belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tingkat literasi masyarakat dalam mengakses sumber daya ekonomi, termasuk pengetahuan ekonomi dan keuangan syariah, juga masih rendah.

Baca juga: Setahun Pandemi, Airlangga Sebut Ekonomi RI dalam Tren Positif

Pengurus pusat MES diharapkan segera menyusun program kerja yang efektif, solutif dan berdampak besar. MES sebagai organisasi keumatan diharapkan konsisten menjadi lokomotif pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

“Secara khusus, saya meminta agar MES menjadi motor penggerak pengembangan usaha. Termasuk syariah skala mikro dan kecil, agar menjadi bagian nilai industri halal global. Untuk memacu pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi umat," pungkas Ma'ruf.

Ketua Umum Pengurus Pusat MES Erick Thohir menyebut MES dapat menjadi wadah ekosistem ekonomi syariah bagi seluruh pemangku kepentingan. Pengurus MES pun siap menjalankan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, untuk segera menyusun rencana program kerja yang efektif dan berdampak besar.

"Kami ingin mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi syariah yang efektif. Sehingga, tidak perlu terjadi lagi yang namanya dikotomi sektor keuangan dan perbankan syariah dengan sektor riil," jelas Erick.(OL-11)