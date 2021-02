Kemitraan UMKM Bantu Pulihkan Ekonomi Nasional Saat Pandemi

DALAM upaya membantu pemerintah untuk memulihkan perekonomian nasional, khususnya masyarakat kecil serta membantu kestablian ekonomi nasional, maka dari itu PT Elite Berkah Cakrawala (EBC) UMKM Jameela hadir memberikan solusi untuk masyarakat khususnya UMKM untuk terus berusaha di tengah pandemi Covid-19 tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Dalam membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Jameela menggandeng OK OCE atau One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship untuk mewujudkan tujuannya.

Pada keterangan pers, Jumat (12/2), Ketua Umum OK OCE, Iim Rusyamsi, mengatakan OK OCE siap membantu UMKM di Indonesia bersama UMKM Jameela dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

OK OCE juga siap memberikan pembinaan langsung bagi pelaku usaha yang bergabung bersama UMKM Jameela, ungkapnya saat penandatanganan kerja sama bersama UMKM Jameela di The East, Jakarta.

Oca Jameela, Founder Ayam Geprek Jameela, juga menambahkan, dengan adanya kerja sama ini semoga masyarakat Indonesia dapat terbantukan menjadi seorang wirausaha yang penuh inovasi dan kreatif. Hal ini diwujudkan juga agar masyarakat yang kesulitan di tengah pandemi tetap bisa beraktivitas, berpenghasilan.

UMKM Jameela merupakan peluang usaha dan lapangan kerja yang bersifat positif, sehingga mereka mampu menolong diri sendiri dan keluarga tercinta agar tetap sejahtera di masa pandemi.

Adapun beberapa keuntungan bagi pelaku usaha yang bergabung di UMKM Jameela. UMKM Jameela memberikan usaha kemitraan tanpa modal dan mensupport gerobak berkualitas terbaik. Pengiriman bahan baku, training masak langsung oleh Chef PT EBC, serta bahan baku berkualitas dan terjamin mutunya.

Tidak hanya itu, salah satu keuntungan lainnya adalah pembinaan dari OK OCE. Pelaku usaha akan diberikan pelatihan dan pendampingan yang sesuai dengan kurikulum tujuh tahapan OK OCE Prima (TOP) untuk menjadi wirausaha yang sukses.