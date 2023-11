Teori Konspirasi Berkembang Jelang KTT Iklim di Dubai

Meski dampak perubahan iklim nyata, sebagian orang masih tidak percaya dengan hal tersebut. Bahkan, teori konspirasi berkembang menjelang perhelatan KTT Iklim (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab, yang akan dimulai pekan depan. Teori konspirasi mengenai perubahan iklim berkembang pesat seiring dengan makin banyaknya para influencer gaya hidup terlibat dalam perang misinformasi ini. Hal ini membuat para ilmuwan banyak mendapat ‘serangan’ di media sosial, kata para peneliti, seiring meningkatnya tekanan terhadap para pemimpin di COP28. “Informasi yang salah dan disinformasi mengenai darurat iklim menunda tindakan yang sangat diperlukan untuk memastikan masa depan yang layak untuk ditinggali bagi planet ini,” kata PBB dalam ringkasan kebijakan pada bulan Juni. “Sebagian kecil (namun vokal) dari para penyangkal perubahan iklim terus menolak posisi konsensus dan memiliki pengaruh yang sangat besar di beberapa platform digital.” Pada KTT COP PBB yang terakhir, para pejabat dan aktivis menyerukan agar para delegasi dan perusahaan raksasa media sosial mengadopsi definisi umum mengenai disinformasi dan misinformasi iklim, serta berupaya mencegahnya. Saat para pemimpin mempersiapkan pertemuan iklim terbesar di dunia di Dubai pada 30 November hingga 12 Desember, Cek Fakta AFP merinci tiga tren disinformasi terkait iklim yang tercatat pada tahun 2023. Teori konspirasi Kebakaran hutan dan gelombang panas melanda seluruh dunia tahun ini, memicu klaim palsu bahwa bencana tersebut disebabkan oleh manusia untuk membenarkan kebijakan iklim yang represif. Teori konspirasi yang tidak berdasar juga bermunculan mengenai "kota 15 menit" -- inisiatif perencanaan kota yang bertujuan untuk mengurangi emisi lalu lintas -- dan para komentator menjulukinya sebagai rencana elite global untuk menjaga agar manusia tetap diam di rumah. Pemeriksaan fakta yang dilakukan AFP membantah berbagai klaim yang dipicu oleh kebakaran hutan mematikan yang melanda Maui, Hawaii pada bulan Agustus. Di antara mereka, salah satu video TikTok mengklaim bahwa kebakaran dilakukan dengan sengaja dalam “perampasan tanah” untuk “membawa orang ke kota dalam waktu 15 menit”. “Teori konspirasi dapat menghammbat dalam semua pembicaraan seputar kebijakan publik mengenai iklim dan pengurangan emisi,” kata Jennie King, kepala penelitian dan kebijakan iklim di Institute for Strategic Dialogue, sebuah lembaga think-thank. Center for Countering Digital Hate, sebuah kelompok kampanye yang menganalisis ribuan postingan di X (sebelumnya Twitter), mengatakan tagar #ClimateScam yang menyangkal perubahan iklim, menjadi tren di X setelah pihak berwenang New York mengeluarkan peringatan kabut asap akibat asap dari kebakaran hutan di Kanada. Influencer kesehatan Dengan menurunnya pandemi Covid dan banyaknya teori konspirasi yang ditimbulkannya, beberapa influencer "kesehatan" dan spiritualis New Age, kini memposting klaim palsu tentang perubahan iklim, kata para analis di organisasi nirlaba Climate Action Against Disinformasi (CAAD) dalam sebuah laporan. Mereka menganalisis postingan dari influencer kesehatan termasuk binaragawan dan guru yoga. “Argumen terkait erat dengan kekhawatiran seputar integritas tubuh, termasuk tuduhan umum bahwa kebijakan iklim adalah dalih untuk membuat orang menjadi tidak sehat,” tulis mereka. Pemeriksaan fakta yang dilakukan AFP telah membantah klaim bahwa Forum Ekonomi Dunia (WEF) ingin memaksa masyarakat memakan serangga atau bahwa kota-kota di AS berencana melarang makanan daging dan susu berdasarkan kebijakan iklim. Para ilmuwan ‘Diserang’ secara online Saat pemerintah mendorong reformasi untuk mengurangi emisi karbon, pada tahun 2023 telah terjadi serangan online terhadap tokoh masyarakat mengenai reformasi iklim -- mulai dari pejabat negara, jurnalis, hingga ahli meteorologi. “Semuanya dipandang sebagai target perang informasi semacam ini,” kata King, menandakan “semakin banyaknya pengkambinghitaman terhadap siapa pun yang terkait dengan kebijakan iklim atau aksi iklim.” Selama gelombang panas yang dimulai pada bulan April, Badan Meteorologi Negara Spanyol (AEMET) mengatakan para karyawannya menerima ancaman dari orang-orang yang mempercayai teori yang banyak dibantah bahwa pihak berwenang menciptakan bencana cuaca melalui “chemtrails” pesawat. Sementara itu, para peneliti mendokumentasikan kasus-kasus ilmuwan yang meninggalkan Twitter untuk beralih ke jejaring sosial alternatif ketika hinaan dan ancaman dari para penyangkal perubahan iklim meningkat di platform tersebut. Serangan ini semakin meningkat setelah miliarder Elon Musk mengambil alih Twitter pada Oktober 2022. Peter Gleick, seorang spesialis iklim dengan hampir 99 ribu pengikut, mengumumkan pada tanggal 21 Mei bahwa dia tidak akan lagi memposting di platform tersebut karena tidak tahan dengan makian. Michael Mann, seorang ilmuwan iklim di University of Pennsylvania dan analis terkemuka disinformasi iklim, mengatakan dia yakin peningkatan tersebut “diorganisir dan diatur” oleh para penentang perbaikan iklim. Analisis postingan di Twitter yang dilakukan oleh ilmuwan sosial komputasi di City, Universitas London pada bulan Januari 2023 menemukan bahwa jumlah tweet atau retweet yang menggunakan istilah-istilah skeptis terhadap perubahan iklim meningkat hampir dua kali lipat pada tahun 2022 menjadi lebih dari satu juta. “Sejak itu, langkah Musk untuk membatasi akses peneliti terhadap data analitis platform tersebut telah membuat tren ini lebih sulit diukur, “kata peneliti Kota Max Falkenberg kepada AFP. (M-3)

