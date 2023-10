Film Virgo and the Sparklings Tayang Kembali Pada 3 November

Setelah Gundala dan Sri Asih, kini film pahlawan super Virgo and the Sparklings akan hadir di platform streaming Disney+ Hotstar. Film arahan sutradara Ody Harahap itu akan tayang pada 3 November, setelah sempat tayang di jaringan bioskop. Virgo and the Sparklings adalah film pahlawan super remaja yang dibintangi Adhisty Zara, Satine Zaneta, Ashira Zamita, Rebecca Klopper, Bryan Domani, dan Mawar de Jongh.

Diadaptasi dari kisah webtoon, Virgo and the Sparklings mengikuti kisah Riani (Adhisty Zara), pahlawan super yang harus menghadapi suka-duka kehidupan remaja sambil memikirkan rencana untuk menyelamatkan dunia. Riani merupakan pelajar SMA yang berupaya untuk mengendalikan kekuatannya. Tidak seperti remaja kebanyakan, Riani memiliki kekuatan tak biasa, ia bisa mengeluarkan api dari tangannya serta sinestesia - kemampuan untuk melihat warna dari suara.

Tekanan untuk menyembunyikan kekuatannya membuat Riani sulit beradaptasi dan terpaksa berpindah ke banyak sekolah. Suatu ketika, Riani akhirnya memutuskan untuk menetap dan melanjutkan sekolahnya di Bandung. Ia bertemu dengan temannya, Ussy dan Monica. Karena memiliki hobi yang serupa, ketiganya memutuskan untuk membuat band bernama Virgo and the Sparklings, yang diambil dari zodiak mereka yang sama.

Di film ini juga ada lima lagu yang dibawakan oleh para pemeran Virgo and the Sparklings, di antaranya Sahabat Angin, Bersorai, dan Salah yang dinyanyikan oleh Adhisty Zara (Riani), Hitam yang dinyanyikan oleh Mawar De Jongh (Carmine), dan Utuh yang dinyanyikan oleh Satine Zaneta (Ussy).

Hari demi hari dilalui bersama, hingga akhirnya Riani mulai terbuka tentang kekuatannya. Namun, masalah lain mulai timbul ketika fenomena misterius melanda kota. Saat krisis terjadi, Riani dan kekuatannya disebut menjadi kunci untuk menyelamatkan umat manusia.

Selain menghadirkan keseruan kisah Riani bersama sahabat-sahabatnya serta misinya untuk menyelamatkan dunia, Virgo and the Sparklings juga mengangkat cerita cinta hingga konflik keluarga yang membuat kisahnya jadi semakin berwarna. (M-3)