Ini Sederet Musisi Peraih Nominasi FFI 2023

Penyelenggara Festival Film Indonesia (FFI) 2023 telah mengumumkan daftar nominasi pada Sabtu, (14/10). Pengumuman dilakukan di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, dan disiarkan secara daring melalui Youtube FFI dan konferensi video zoom.

Inilah para musikus yang mendapat nominasi di kategori pencipta lagu tema terbaik dan penata musik terbaik.

Berikut daftar lengkap nominasi pencipta lagu tema terbaik FFI 2023.

-Armand Maulana, judul lagu Rerata. Film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJLP).

-Gardika Gigih, Lagu dan Hujan, film Budi Pekerti.

-Nadin Amizah dan Doly Harahap, Sorai, film Ketika Berhenti di Sini.

-Steven N. Kaligis, Welcome to My Paradise, film The Big 4.

-Yura Yunita, Donne Maulana, dan Marchella FP, film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJLP).

Sementara itu, beberapa nama familier, seperti Aghi Narottama, kembali masuk dalam daftar nominasi penata musik terbaik FFI 2023:

-Abel Hurray, film Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang (JJLP).

-Aghi Narottama, Tony Merle, dan Bemby Gusti, film The Big 4 dan film Sri Asih.

-Ricky Lionardy, film 24 Jam Bersama Gaspar.

-Yennu Ariendra, film Budi Pekerti.