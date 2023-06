Video Musik Jim Labrador The Panturas Digarap Ala Film Laga

KUARTET surf rock The Panturas yang beranggotakan Abyan Zaki Nabilio (vokal/gitar), Rizal Taufik (gitar), Bagus Gogon (bas), Surya Fikri Asshidiq (drum) merilis video musik terbaru mereka dari lagu Jim Labrador. Video musik Jim Labrador diproduksi oleh Qun Films dan disutradarai Dwi Agung Pambudi, diproduseri Giovanni Rahmadeva dan Eliza Cheisa.

Lagu Jim Labrador masuk dalam bagian album studio kedua The Panturas bertajuk Ombak Banyu Asmara. Ide utama pembuatan video musik Jim Labrador datang dari pertanyaan siapa karakter tersebut.

“Dari namanya saja sudah antik. Hidup dan lingkungannya kayak apa sih, kenapa dia bisa jadi Jim labrador yang keras gini sih? Pertanyaan-pertanyaan ini yang jadi ide utama untuk video ini,” kata sutradara Dwi Agung Pambudi melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Kamis (22/6).

Produser Eliza Cheisa menambahkan tantangan dari produksi video musik ini adalah genre aksi yang menjadi fokus utamanya. Ini menjadi pertama kalinya Eliza memproduseri genre aksi yang prosesnya dua kali lebih sulit dari yang selama ini ia kerjakan.

“Dimulai dari persiapan choreography action scenes, kemudian pertimbangan waktu produksi yang dibutuhkan dan safety tiap pemain. Semua proses baru ini membuat produksi menjadi lebih fun untuk semua orang,” ungkap Eliza.

Sebelum menghadirkan video musik Jim Labrador, The Panturas sudah memproduksi video musik dengan format film pendek berjudul All I Want dari lagu berjudul sama, dari album Ombak Banyu Asmara.

Mengangkat narasi sinematik tentang dunia preman, video musik Jim Labrador dibintangi Bio One, Mea Shahira, dan Ravi Septrian. Video musik ini dipenuhi adegan aksi dan berdarah. Digarap dengan estetika sinema ala film laga mandarin dekade 1970-an.(M-4)