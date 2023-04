Ride On, Tribute Jackie Chan untuk Stuntman Zadul

Aktor legendaris Jackie Chan kembali ke layar lebar dengan membintangi film Ride On. Film bergenre drama aksi ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 11 April 2023 dan merupakan film pertama yang dibintangi aktor berusia 68 tahun itu pada tahun ini.



Film ini mengisahkan tentang seorang stuntman atau pemeran pengganti veteran bernama Lao Luo yang diperankan oleh Jackie Chan. Lao memiliki seekor kuda bernama Red Hare. Lao dan kudanya tinggal di sebuah rumah tua.



Lao melatihnya kuda kesayangannya tersebut beragam trik yang digunakan untuk mencari uang, baik dengan menghibur warga atau pun dengan menjadi pemeran pengganti. Uang tersebut digunakan untuk membayar utangnya kepada seseorang.



Di saat sibuk menjadi stuntman, Lao mendapatkan kabar tidak baik. Kuda kesayangannya terancam dilelang, karena menjadi objek sengketa. Lao yang tidak mengerti soal hukum lalu menghubungi anaknya Xiao Bao yang diperankan Liu Haocun untuk meminta bantuan.



Namun, Xiao enggan membantu ayahnya tersebut, karena hubungan mereka renggang sejak Lao bercerai dengan istrinya. Ditambah kematian sang ibu, membuat Xiao awalnya tidak ingin menjalin hubungan dengan ayahnya tersebut.



Akhirnya Xiao ingin membantu ayahnya agar kuda kesayangan tidak dilelang. Xiao meminta pacarnya yang merupakan pengacara untuk mempertahankan Red Hare di meja hijau.



Kejadian tersebut membuat hubungan Lao dengan Xiao kembali dekat. Xiao kemudian akhirnya kembali mendukung ayahnya menjadi pemeran pengganti. Berkat dukungan Xiao, Lao dan kudanya mendapatkan sejumlah peran pengganti di film dan menjalankannya dengan baik.



Kabar buruk kemudian datang ketika Red Hare harus dilelang. Berdasarkan keputusan pengadilan, Lao tidak memiliki bukti dan dokumen yang cukup tentang kepemilikan Red Hare. Alhasil, Red Hare dimiliki oleh He Xin yang diperankan oleh Yu Rongguang. He XIn merupakan kolektor kuda dan juga produser film.



Film yang disutradarai oleh Larry Yang ini akan menghibur dan mengaduk emosi penonton. Perkelahian yang kocak khas Jackie Chan dihadirkan di film ini. Selain itu, hubungan antara Lao dan Xiao sebagai ayah dan anak juga mengundang derai air mata. Lalu, tak lupa bagaimana kedekatan Lao dan kudanya Red Hare yang telah dianggap sebagai anaknya sendiri juga memperlihatkan momen haru dan sedih.



Tak hanya memberikan emosi yang campur aduk, Larry dalam film ini juga memberikan tribut kepada para stuntman. Film ini memperlihatkan risiko yang akan dihadapi oleh para pemain pengganti dalam pembuatan film, mulai dari patah tulang, hingga kecelakaan berat yang membuat lumpuh.



Dalam fIlm ini juga memperlihatkan potongan singkat aksi Jackie Chan di sejumlah film, seperti Police Story dan bagaiamana ia harus berhadapan dengan maut setiap melakukan adegan demi adegan berbahaya.



Secara keseluruhan film berdurasi 2 jam 6 menit sukses menjadi pengobat rindu bagi penggemar Jackie Chan. Di tengah umurnya yang tak lagi muda tak menghentikan langkah Jackie Chan untuk memainkan adegan aksi. Selain itu, Jackie Chan juga menampilkan aksi-aksi lucu yang menghibur penonton.



Bagi Anda yang ingin mencari film keluarga juga cocok menonton film ini. Momen pertengkaran, kenangan, dan kembali akrab ayah dengan anak menjadi momen yang menyentuh dan mengaduk emosi. Selain itu, romantisme Lao dan kudanya Red Hair juga tak kalah menyayat hati dan perasaan. (M-2)





Film Ride On:

Pemain: Jackie Chan, Liu Haocun, Guo Qilin, Wu Jing, Joey Yung, Yu Ailei, Yu Rongguang, Andy On, Xiaoshenyang, Shi Yanneng

Produser: Li Jie, Belle Lau, Yanming Liu, Yuan Nong, Tianfu Xu

Sutradara: Larry Yang

Penulis: Larry Yang

Produksi: Alibaba Pictures

Durasi: 2 jam, 6 menit