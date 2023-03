Deretan Anime Terbaru 2023 di Netflix

NETFLIX memperkenalkan ragam tayangan anime terbaru di acara AnimeJapan 2023. Tahun ini, Netflix berfokus pada anime legendaris.

Koleksi yang dipamerkan mencakup berbagai genre dari fiksi ilmiah hingga aksi, termasuk judul-judul yang baru dirilis seperti, Ōoku: The Inner Chambers. Anime ini merupakan adaptasi anime pertama dari manga karya Fumi Yoshinaga.

Selain itu juga hadir anime Yakitori: Soldiers of Misfortune (Mei 2023), hasil adaptasi dari novel fiksi ilmiah militer karya Carlo Zen, yang memulai debut dengan The Saga of Tanya the Evil. Jajaran anime ini akan menemani judul lain yang sudah diumumkan sebelumnya seperti Onmyoji (tayang akhir 2023), serial animasi karya Baku Yumemakura yang dibuat berdasar pada kisah tentang peramal yin-yang kuno Abe Seimei.

“Selama bertahun-tahun kami mempelajari penggemar menyukai keberagaman katalog konten kami. Tahun ini kami memiliki banyak tontonan bagi setiap penggemar anime, mulai dari karya penulis hebat seperti Pluto (akan tayang pada 2023) dan Ōoku: The Inner Chambers, hingga favorit penggemar seperti Onmyoji, Yakitori, dan masih banyak lagi. Kami juga merasa senang saat melihat peningkatan antusiasme penonton global terhadap anime, yang mencapai angka 100 juta orang per tahun,” ungkap Direktur Konten di Netflix, Yuji Yamano, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (25/3).

Sebagai bagian rangkaian acara AnimeJapan 2023, Netflix mengundang penulis Pluto Naoki Urasawa, pengisi suara Yoko Hikasa (Shaman King) dan Minori Suzuki (Macross Delta), serta pengawas produksi Macoto Tezka untuk berbagi antusiasme atas tayangnya Pluto. Anime ini berkisah di dunia futuristik di mana manusia dan robot canggih hidup berdampingan dengan harmonis. (M-1)