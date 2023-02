7 Drama Korea Romantis, Cocok Ditonton di Bulan Kasih Sayang

Februari idetik dengan hari valentine atau hari kasih sayang. Meski valentine hanya jatuh di tanggal 14, tetapi nuansa romantis terus hadir sepanjang bulan Februari.

Momen tersebut adalah waktu yang tepat untuk menonton drama Korea romantis bersama pasangan atau teman terdekat. Drama Korea romantis telah lama menjadi salah satu genre drama yang paling populer di seluruh dunia, dan terkenal dengan cerita yang menghangatkan hati dan akting yang mendalam.

Berikut adalah beberapa pilihan drakor romantis yang bisa jadi tontonan saat merayakan valentine.

1.It’s Okay to Not be Okay

Drama ini memiliki premis yang berbeda dari drama romantis pada umumnya, dan mengeksplorasi tema-tema yang lebih gelap seperti kesehatan mental dan kesembuhan trauma. Namun, cerita ini penuh dengan momen romantis yang membuat hati meleleh, dan akting dari para pemainnya yang luar biasa membuat drama ini layak menjadi pilihan pada hari valentine.

2. Extraordinary Attorney Woo

Extraordinary Attorney Woo memikat penonton di seluruh dunia berkat berbagai petualangan pengacara jenius dengan sindrom spektrum autisme.

Memulai pekerjaan baru sebagai pengacara muda di sebuah firma hukum ternama, Woo Young-woo berhadapan dengan berbagai kasus yang membuatnya semakin berpengalaman. Serial ini dengan cerdik juga menyoroti berbagai masalah sosial yang terjadi. Namun juga menggemaskan dengan kisah cinta Woo Young-woo dan Joon-ho.

Berkat karakter Young-woo yang mengagumkan, serial ini sukses bertengger di daftar Netflix Global Top 10 selama 17 minggu berturut-turut sejak pertama tayang pada tahun lalu.

3. Crash Landing on You

Salah satu drama Korea romantis yang bisa menjadi pilihan untuk hari valentine adalah Crash Landing on You. Drama ini bercerita tentang pewaris chaebol Korea Selatan yang terbang ke Korea Utara karena kecelakaan paralayang, dan jatuh cinta dengan perwira tentara Korea Utara. Cerita ini penuh dengan konflik dan drama, namun juga penuh dengan momen yang romantis dan mengharukan.

4. What’s Wrong With Secretary Kim?

Selain itu, drama Korea romantis lain yang bisa menjadi pilihan untuk hari valentine adalah What's Wrong with Secretary Kim?. Drama ini mengisahkan tentang hubungan antara bos yang perfeksionis dan sekretarisnya yang setia, yang akhirnya saling jatuh cinta setelah banyak lika-liku. Cerita ini ringan, lucu, dan penuh dengan momen romantis yang akan membuat kamu tersenyum.

5. Descendant of the Sun

Tidak ketinggalan juga, Descendants of the Sun yang sangat populer di Indonesia. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta antara dokter dan kapten tentara selama misi kemanusiaan di luar negeri. Selain kisah cinta yang romantis, drama ini juga menampilkan aksi dan konflik yang menegangkan.

6. Love to Hate You

Love to Hate You merupakan judul baru yang tayang di Netflix Februari tahun ini. Berkisah tentang perempuan pengacara yang benci kalah dari laki-laki dan aktor papan atas yang sama sekali tidak mempercayai perempuan.

Keduanya sama-sama beranggapan cinta itu tidak ada artinya. Apa jadinya ketika keadaan membuat mereka terpaksa berkencan dengan satu sama lain?

7. The Heavenly Idol

Saat bertarung melawan iblis, Pontifex Lembrary (Kim Min-gue) dipindahkan ke dunia yang berbeda, merasuki tubuh seorang idola yang tidak populer, Woo Yeon-woo! Akankah dia mampu menavigasi industri hiburan dan beradaptasi dengan kehidupan idola?

Serial fantasi-romansa baru yang dibintangi oleh Kim Min-gue, Go Bo Gyeol dan Lee Jang Wook ini baru tayang pada Kamis, 16 Februari, pukul 20.15 WIB di tvN Asia, 24 jam setelah penayangan di Korea.

Episode baru akan ditayangkan pada waktu yang sama setiap Kamis dan Jumat.

Secara keseluruhan, hari valentine adalah hari yang tepat untuk menonton drakor romantis bersama orang yang kamu sayangi. Pilihlah drama yang tepat untuk suasana hati kamu dan nikmati momen-momen romantis yang akan membuat hati kamu meleleh.

