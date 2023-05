Yuk Kenalan dengan Uhm Jung-hwa, Musisi dan Aktris Berbakat Korsel Pemeran ‘Doctor Cha’

Doctor Cha adalah serial Korea Selatan (Korsel) terkenal yang dibintangi oleh Uhm Jung-hwa. Bukan sembarang aktris, Uhm Jung-hwa merupakan bintang persilangan multi-hyphenate yang karirnya panjang sebagai musisi dan aktris membuatnya mendapatkan gelar informal "Madonna Korea".

Di Doctor Cha, dia memerankan seorang wanita yang melepaskan karirnya sebagai dokter untuk menjadi ibu rumah tangga. Di peran barunya itu ia menemukan dirinya bekerja keras melalui kehidupan yang penuh ketidakpuasan khas kelas atas.

Drama tersebut terdiri dari 16 episode dan ditayangkan di jaringan JTBC, Korea, dengan episode yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu di Netflix di wilayah internasional.

Berkat perannya tersebut, nama Uhm Jung-hwa semakin ramai dibicarakan. Karakter Cha Jeung-suk di drama tersebut dinilai sangat relate dengan kehidupan rumah tangga.

Selain itu, Uhm Jung-hwa juga telah memerankan beberapa karakter lain yang juga membuatnya semakin dikenal publik. Untuk lebih mengenal sosok sang Doctor Cha yang bervisual menawan, yuk kita simak info-info profilnya berikut ini.

1. Biodata

Nama: Uhm Jung-Hwa

Hangul: 엄정화

Tanggal Lahir: 17 Agustus 1969

Tempat lahir: Korea Selatan

Tinggi badan: 164cm

Keluarga: Uhm Tae-Woong (adik laki-laki)

Instagram: umaizing

Twitter: @love_tangle

2. Daftar Film

OK! Madam (2020)

Wonderful Nightmare (2015)

Venus Talk (2014)

Top Star (2013)

Montage (2013)

In My End is My Beginning (2013)

Dancing Queen (2013)

Mama (2011)

Best Seller (2010)

Five Senses of Eros (2009)

Haeundae (2009)

Insadong Scandal (2009)

Love Now (2007)

Seducing Mr. Perfect (2006)

For Horowitz (2006)

Princess Aurora (2005)

All For Love (2005)

Mr. Hong (2004)

Singles (2003)

Marriage Is a Crazy Thing (2002)

How to Top My Wife (1994)

On a Windy Day We Must Go to Apgujeong (1993)