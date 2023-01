Daftar Aktor dan Aktris Serial Peraih Golden Globes 2023

Golden Globes ke-80 berlangsung pada Rabu (11/1) pagi waktu Indonesia. Penghargaan Golden Globes 2023 diselenggarakan di Beverly Hilton Hotel, California, AS. Berikut adalah daftar aktor dan aktris serial pemenang Golden Globes 2023.

Serial drama

Aktor: Kevin Costner (Yellowstone).

Aktris terbaik: Zendaya (Euphoria).



Serial musikal atau komedi:

Aktor: Jeremy Allen White (The Bear)

Aktris: Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Aktor dan aktris pendukung serial terbaik:

Aktor: Tyler James Williams (Abbott Elementary).

Aktris: Julia Garner (Ozark)

Miniserial/antologi/film tv:

Aktor: Evan Peters (Monster: The Jeffrey Dahmer Story).

Aktris: Amanda Seyfried (The Dropout).

Aktor pendukung: Paul Walter Hauser (Black Bird).

Aktris pendukung: Jennifer Coolidge (The White Lotus). (M-2)