Kiat Busana Syar'i yang Modis dari Citra Kirana

PANDANGAN bahwa busana syar'i tidak modis, kini semakin memudar. Ini juga yang dirasakan oleh aktris Citra Kirana.

"Dulu mungkin aku berpikiran kayaknya kalau pakai (busana) syar'i itu cukup di pengajian aja atau ibadah umroh tapi ternyata setelah aku melihat (orang-orang) yang pakai busana syar'i masih tetap fashionable banget, masih keren, dengan desainnya yang bagus-bagus banget. Jadi, menurut aku gak masalah ya kalau kita ke mall atau jalan-jalan pakai baju syar'i," katanya saat hadir di acara A Nice Morning with The New Brand Ambassador yang digelar jenama busana muslim syar'i Si.Se.Sa yang berlangsung di Si.Se.Sa Boutique, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (11/7).

Istri aktor Rezky Aditya ini menambahkan bahwa dirinya juga merasa sangat nyaman saat mengenakan busana syar'i di berbagai kesempatan. Untuk mengampanyekan pemakaian busana syar'i kepada anak-anak muda, aktris keturunan Batak dan Sunda ini kerap mengunggah potret dirinya saat mengenakan busana syar'i dengan gaya yang modis.

Dalam acara tersebut, Ciki, demikian sapaannya, juga diperkenalkan sebagai menjadi duta baru dari Si.Se.Sa. Ciki pun membagikan beberapa tips saat mengenakan busana syar-i dalam berbagai kegiatan agar lebih modis. "Desain kalau dari brand Si.Se.Sa, ada yang satu warna tapi ada juga yang motif-motif. Tapi walaupun hijabnya panjang kita bisa mix and match-nya bisa pake sneakers atau pake tasnya yang kasual juga atau yang tabrak warna, jadi lebih lucu juga," katanya.

Wanita berusia 28 tahun ini juga mengutarakan bahwa pemilihan busana syar'i dapat disesuaikan dengan kegiatan keseharian. "Tipe hijabnya macam-macam kalau di Si.Se.Sa, jadi kita bisa lihat occasion-nya aja. Kalau misalnya acara-acara yang bawa anak, agak repot mungkin, kita bisa sesuaian dengan jilbabnya yang gak yang gak begitu panjang tapi masih menutup dada," papar ibu satu anak ini.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan jika dirinya menyukai warna-warna yang lembut. "Warna aku tuh cewek bumi banget, yang cokelat, nude, terus warna-warna yang satu tone," jelasnya. Meski gemar dengan warna-warna lembut, tetapi di beberapa kesempatan ia juga memiliih mengenakan busana dengan warna-warna yang cerah. Menurut wanita yang bermarga Siregar ini busana syar-i bukan identik untuk orangtua saja karena model dan busana syar'i juga cocok untuk kaum muda.

Sebagai brand ambassador, setiap bulan Ciki akan bertugas berkeliling menghadiri agenda road show yang diselenggarakan secara bergantian di 17 butik Si.Se.Sa di berbagai penjuru kota di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Balikpapan, Yogyakarta, Cirebon, Palembang, Bandung, Lampung, Serang, Samarinda, Pontianak, Jambi, dan Batam.

Senaz Nasansia, Head of Finance and Marcomm Si.Se.Sa mengatakan dengan terpilihnya Ciki sebagai duta merek jenamanya, timnya ingin lebih membangun citra bahwa busana syar'i bukan hanya ibu-ibu saja yang bisa mengenakannya dalam keseharian tetapi juga kaum muslimah muda. (M-1)