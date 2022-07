Delapan Perwakilan Indonesia Raih Penghargaan di Global Youth Parliament

Indonesia mengirimkan 24 delegasi pada Acara Global Youth Leadership Summit & Award 2022 yang diselenggarakan pada 23-26 Juni di Bangkok, Thailand. Mengusung tema "Connecting the Leaders; Leading the World" gelaran ini dihadiri tak kurang dari 32 negara dengan total lebih dari 200 delegasi dunia.

"Acara ini bertujuan untuk global networking, menginspirasi dan mengenal berbagai pariwisata dan budaya di berbagai negara. Kita sebagai global leader harus semakin familiar terhadap perbedaan yang bukan hanya soal teknologi," kata Reni Fitriani, koordinator Indonesia GYP, dalam keterangan resminya yang diterima Media Indonesia, Rabu (30/6).

Global Youth Parliament merupakan salah satu organisasi transformasi ide pemuda terbesar di dunia yang berdiri sejak 2010 dan bermarkas di Nepal. Misi organisasi untuk melakukan gerakan dengan mengkolaborasikan pemuda dari berbagai negara. Tujuan utama GYP untuk memotivasi pikiran para pemuda dalam pekerjaan sosial, kewirausahaan, demokrasi, dan pembangunan berkelanjutan untuk dunia yang lebih baik.

Tiap tahun mereka mengundang setiap negara untuk mengirimkan perwakilannya untuk kegiatan summit dan menerima penghargaan.

"Penentuan penghargaan itu tidak mudah. Kami harus melalui berbagai macam tahap seleksi. Mulai dari dokumentasi, interview, hingga riset bisnis dan kepemimpinan" papar Faisal Yusra, Ketua Dewan Pembina GYP Indonesia sekaligus Pimpinan Assessment Forum Ekselen Bisnis Indonesia.

Di pertemuan itu, Faisal meraih penghargaan The Global Emerging Leader Award 2022 in Community Development Category. Selain dia, perwakilan Indonesia lainnya yang meraih penghargaan itu adalah CEO SuperKey Consulting Group, Reni Fitriani, sebagai pemenang Global Youth Leadership Award 2022, Kategori Anak Muda Berprestasi dalam Kepemimpinan.

Sedangkan Agus Mashud S Asngari, President Director Pertamina Foundation sebagai The Global Emerging Leader Award 2022 in Corporate Social Responsibility Category. Selain itu ada M. Haryo Yunianto, Chief Executive Officer , PT Perusahaan Gas Negara Tbk (The Global Emerging Leader Award 2022 in Gas Infrastructure Development), yang diwakili oleh Baskara Agung Wibawa, Group Head Human Capital Management.

Untuk kategori The Global Emerging Leader Award 2022 in Electrical Production Innovation, penghargaan diraih M. Ahsin Sidqi, Chief Executive Officer, PT Indonesia Power yang dalam hal ini diwakili oleh Windy Febriasari, Head of Corporate Planning.

Panji Winanteya Ruky, Director of Business Transformation, PT Pupuk Indonesia (Persero), meraih The Global Emerging Leader 2022 in Fertilizer Industry Innovation dan diwakili oleh Ifang Nafsan Zakiyya, Vice President of Service Procurement.

Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, President Director, PT Sucofindo, diganjar The Global Emerging Leader Award 2022 in Eco-Green Framework (diwakili oleh Johanes Nanang Marjianto, Human Resource & Business Development Director).

Sementara Arsal Ismail, Chief Executive Officer, PT Bukit Asam Tbk meraih The Global Emerging Leader Award 2022 in Mining Industry Environment Preservation, yang diwakili oleh Suherman, Human Resource Director.

Acara Global Achievement & Summit ini diakui secara internasional dan dihadiri langsung oleh Founder & President Diwakar Aryal, Menteri Pemuda dan Olahraga Nepal Hon. Maheswar Gahatraj Arhak, serta Member of House of Representative & Deputy Spokesperson of Bhumjaithai Party.

Selain itu, international summit GYP ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Thailand, Menteri Bangladesh, Spokesperson dari berbagai negara seperti Spanyol, Kosovo, Kenya, AS, Bangladesh, Pakistan, Malaysia, serta Thailand.

Selain sebagai delegasi negara, perwakilan Indonesia juga mendapatkan kesempatan sebagai pembicara global yang diwakili oleh Agus Mashud S Asngari, President Director Pertamina Foundation. Serta, internasional speech oleh Reni Fitriani, yang merupakan Koordinator Indonesia mewakili kordinator negara lainnya. (RO/M-4)