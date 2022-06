Hadir Luring, Europe on Screen 2022 Hadirkan 69 Film Panjang Eropa

FESTIVAL film Eropa Europe on Screen (EoS) tahun ini kembali hadir luring, setelah dua tahun hadir daring. . Festival yang telah memasuki penyelenggaraan ke-22 nya ini akan hadir di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Medan.

Berlangsung 16-26 Juni 2022, film-film yang bakal tersedia di festival ini bisa dilihat secara luring di laman Festival Scope bisa diakses mulai 20-30 Juni. Ada 69 film panjang yang 80%-nya merupakan fiksi panjang dan 20% berupa dokumenter panjang.

Selain itu, akan ditampilkan tiga film pendek dari para pemenang Short Film Pitching Project (SFPP) 2021 yang diputar perdana. Salah satu yang spesial, juga akan tersedia tiga film maestro sinema Italia Federico Fellini, dan satu dokumenter mengenai pembuatan film-film Fellini.

“Kami sangat senang bisa melihat orang-orang kembali secara langsung. Tahun ini kami mengombinasikan festival secara hibrida demi bisa menjangkau penonton dari banyak daerah. Dari Aceh hingga Papua,” kata Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Piket dalam konferensi pers yang diselenggarakan di pusat kebudayaan Prancis di Indonesia IFI Thamrin, Jakarta Pusat, yang juga disiarkan secara daring, Senin, (6/6).

EoS akan dibuka dengan film tahun 2021 dari Belanda, Do Not Hesitate. Sementara film tahun 2020 dari Prancis, The Big Hit dipilih sebagai penutup festival.

Ko-direktur festival EoS Nauval Yazid menambahkan, film-film yang diputar di EoS dipastikan merupakan deretan film yang memang tidak tayang dan tersedia secara publik di Indonesia. Termasuk tidak tersedia di platform OTT.

Beberapa film yang dipilih di antaranya adalah film-film yang menjadi wakil negara-negara Eropa di best international feature Oscar dan beberapa film yang menjadi pemenang dan seleksi resmi di beberapa festival film internasional seperti Cannes, Berlinale, Venezia, dan festival dokumenter Rotterdam. Di antaranya adalah film La Mif (pemenang grand prix generation 14plus international jury Berlinale), Tigers (dragon award Goteborg Festival 2021), dan Jason (pemenang film Belanda terbaik Idfa).

Sementara kompilasi film pendek pemenang SFPP EoS 2021 yang akan diputar adalah Bibir Merah Siapa yang Punya dari Pawadi Jihad & Haris Supiandi (Pontianak), Men and Their Birds dari Andrew Kose & Evi Cecilia (Jakarta), dan film What Ceti Does (Riwayat Ceti) dari Azalia Muchransyah & Adhi Anugroho (Bogor). Film itu akan diputar pada 19 Juni pukul 13.00 di GoetheHaus dan akan ditayangkan secara daring pada 20–30 Juni di festivalscope.com. (M-1)