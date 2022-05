Shell dan Disney Gelar Nobar Film Doctor Strange

Para pelanggan setia Shell dan ratusan anggota komunitas Marvel nonton bareng pemutaran perdana film Marvel Studios’ “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” di CGV Pacific Place Jakarta pada Kamis (5/5).

Acara ini menandai penayangan perdana film terbaru dari Disney Marvel Studios’ yang telah ditunggu dan sebagai ungkapan syukur Shell atas kesetian para pelanggan.

“Kolaborasi bersama Disney yang diwujudkan melalui acara ini merupakan bentuk terima kasih kami kepada para pelanggan yang hingga saat ini setia bersama Shell dan menjadi bagian dari keluarga Shell Indonesia. Momentum nonton bareng ini juga menjadi ajang silaturahim Shell bersama pelanggan sambil merayakan Idul Fitri”. Kata Dian Andyasuri, Direktur Mobility Shell Indonesia.

Pemutaran film Marvel Studios’ “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” merupakan perdana di Indonesia. Seperti halnya film Marvel terdahulu, tiket untuk menonton film ini selalu diburu. Di Amerika contohnya, sejak dirilis April lalu, film “Doctor Strange in The Multiverse of Madness” telah memecahkan rekor sebagai penjualan tiket tercepat di tahun 2022.

Selain ccara pemutaran perdana film Marvel Studios’ “Doctor Strange in The Multiverse of Madness, Shell juga memberikan eksklusivitas kepada para pelanggan setia untuk menjelajahi pengalaman menonton yang menyenangkan dengan tampilan desain eksklusif teleportasi khas Doctor Strange hasil kolaborasi antara Shell dan Marvel Studios.

Acara nonton bareng ini juga merupakan acara pembuka menjelang tur eksklusif ke New York yang terinspirasi dari film Marvel Studios’ Doctor Strange bagi 5 (lima) orang pemenang promo spesial Shell yang berlangsung hingga akhir Juni 2022.

Selain itu, Shell juga memberikan tambahan hadiah bagi 500 pelanggan setianya untuk berkesempatan mendapatkan tiket Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition yang pertama kalinya hadir di Indonesia dan akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara dengan menampilkan lebih dari 60 koleksi perlengkapan, kostum, dan karya seni asli dari film-film Marvel. Marvel Studios: A Universe of Heroes Exhibition akan dibuka untuk umum dari 21 Mei hingga 3 September 2022, dan diselenggarakan di City Hall, Pondok Indah Mall (PIM) 3, Jakarta. (M-4)