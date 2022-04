Rekomendasi 5 Kombinasi Smoothie Sehat yang Mudah Dibuat di Rumah

Smoothie adalah minuman berbahan baku buah-buahan, sayuran, sirup gula/gula pasir dan sebagainya. Minuman ini bisa menjadi penyelamat di hari-hari sibuk ketika Anda membutuhkan sesuatu yang cepat dan sehat untuk dimakan. Karena sarat dengan bahan-bahan yang baik, smoothie menjadi solusi sempurna untuk mereka yang menjalani gaya hidup sehat saat bepergian.

Smoothie yang dibuat dengan buah-buahan, sayuran, dan makanan padat nutrisi lainnya dapat membantu orang menjalani kehidupan yang lebih sehat, dan bahkan dapat membantu mereka hidup lebih lama. Sementara itu, bersandar pada tambahan gula atau bahan-bahan yang tidak mengandung nutrisi penting dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada manfaat.

Berikut adalah lima kombinasi smoothie yang sehat, seperti dikutip dari situs makanan sehat, Eat This, Not That.

1. Apel, kayu manis, dan susu

Apel adalah sumber alami fisetin, atau antioksidan diet yang dapat membantu orang mengalami umur yang lebih panjang. Menurut data yang diterbitkan dalam Journal of Functional Foods, konsumsi ekstrak apel dikaitkan dengan penuaan yang lebih lambat, umur yang lebih panjang, dan peningkatan ketahanan terhadap stres.

Menggunakan apel Envy dalam smoothie memberikan rasa manis yang unik dan seimbang pada ramuan smoothie. Mencampur buah ini dengan taburan kayu manis dan sedikit susu (alternatif susu atau non-susu) dalam blender menghasilkan smoothie sederhana yang kaya nutrisi yang akan disukai semua orang dari segala usia.

2. Semangka, yogurt Yunani, dan mint

Semangka adalah tambahan manis alami untuk smoothie yang tidak memiliki tambahan gula sekaligus menjadi sumber vitamin C dan zat gizi mikro penting lainnya. Tak hanya itu, buah ini secara alami mengandung likopen, karotenoid yang berkontribusi pada umur panjang kognitif. Kombinasi semangka, yogurt, dan mint menghasilkan smoothie padat nutrisi yang ringan dan menyegarkan.

3. Kembang kol, buah beri beku, dan susu

Makan sayuran silangan, seperti kembang kol, dikaitkan dengan penurunan risiko kematian dini. Menambahkan kembang kol ke smoothie Anda memberikan tambahan nutrisi yang bagus tanpa mengurangi rasa.

Makan buah beri juga banyak manfaatnya untuk mendukung kesehatan jangka panjang, dan pada akhirnya mendukung umur panjang, seperti pengurangan risiko penyakit kardiovaskular dan perlindungan terhadap kanker.

4. Oat, stroberi, pisang, dan susu

Oat adalah gandum utuh yang bisa menjadi tambahan yang bagus untuk smoothie. Satu studi tinjauan menunjukkan bahwa memasukkan tiga porsi biji-bijian per hari, seperti gandum, dikaitkan dengan risiko kematian penyakit kardiovaskular 25% lebih rendah bila dibandingkan dengan mereka yang makan lebih sedikit porsi per hari. Menggabungkan oat dengan buah dan susu menghasilkan ramuan yang lembut, memuaskan, dan kaya serat.

5. Buncis, susu almond, pisang beku

Diet yang lebih tinggi pada makanan nabati dan lebih rendah pada makanan hewani dikaitkan dengan risiko morbiditas dan mortalitas kardiovaskular yang lebih rendah. Buncis adalah sumber protein nabati serbaguna yang menambahkan antioksidan, serat, dan protein ke smoothie. Campur buncis Anda yang sudah dikeringkan dan tidak diasinkan dengan susu almond dan pisang beku untuk smoothie berprotein yang akan benar-benar mengenyangkan dan lezat. (M-4)