Sambut Lebaran Et Cetera dan Puru Kamber Luncurkan Koleksi Forget Me Not

Dua jenama lokal Et Cetera dan Puru Kambera baru saja meluncurkan koleksi terbaru dalam rangka menyambut hari raya Lebaran 2022. Koleksi baru ready to wear tersebut bertajuk Forget Me Not.

Dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Minggu, (10/4), dijelaskan Forget Me Not terinspirasi dari bunga yang berasal dari genus myosotis dari famili boraginaceae. Myosotis adalah tanaman hias yang kerap juga disebut dengan nama scorpion grasses.

Karakter khas dari bunga forget me not terletak pada bentuknya yang kecil dan cantik. Kemudian, bunga yang satu ini juga melambangkan berbagai hal, termasuk kesetiaan. Dalam kolaborasi et cetera dan Puru Kambera, Forget Me Not didesain secara acak, tetapi berirama dengan corak Puru Kambera yang khas.

“Misi et cetera adalah membuat para wanita merasa luar biasa dalam balutan setiap koleksinya. Kesederhanaan dalam koleksi et cetera mengesankan fashion klasik yang tidak lekang dengan sentuhan modern,” tutur Brand Leader Et Cetera, Susanna, dalam rilis tersebut.

Terdapat enam koleksi baju dan tiga koleksi scarf dalam koleksi kolaborasi tersebut. Model yang tersedia berjumlah tiga, yakni tunik lengan panjang, blus lengan panjang, dan maxi dress lengan panjang.

Corak bunga forget me not dalam koleksi tersebut nampak sangat jelas dan dominan dalam seluruh item. Mulai dari motif bunga forget me not dengan sentuhan yang lebih modern dan warna biru khas bunga tersebut menjadi yang paling menonjol.

Founder Puru Kambera, Ragil Silvia, mengatakan Puru Kambera memiliki ciri utama dalam hal lanskap alam, khususnya lanskap Indonesia. Keindahan alam itu tergambar dalam tiap-tiap koleksinya.

Koleksi baju ini dibanderol mulai Rp299 ribu sampai dengan Rp499 ribu. (M-4)