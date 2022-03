Perankan Juru Dakwah Ikonik, Jessica Chastain jadi Aktris Utama Terbaik Oscar 2022

Jessica Chastain berhasil meraih piala Aktris Utama Terbaik (Best Actress in a Leading Role) dalam ajang penghargaan Oscar 2022 berkat aktingnya di film The Eyes of Tammy Faye sebagai Tammy Faye Messner, seorang penyanyi dan pembawa acara talk show.

Ia berhasil mengalahkan pesaing lainnya yakni, Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardo's), Kristen Stewart (Spencer)

Raihan aktris terbaik Oscar kali ini merupakan kemenangan pertama Jessica Chastain di Oscar, setelah sebelumnya Ia pernah dinominasikan untuk kategori sama dalam film Zero Dark Thirty. Namun saat itu, ia belum berhasil membawa pulang piala ikonik tersebut.

The Eyes of Tammy Faye yang berdurasi 126 menit merupakan film yang disutradarai oleh Michael Showalter dan ditulis oleh Abe Sylvia. Film tersebut diangkat berdasarkan dokumenter tahun 2000 berjudul sama karya Fenton Bailey dan Randy Barbato.

Acara penghargaan Oscar 2022 berlangsung pada 27 Maret 2022 di Teater Dolby Hollywood, Los Angeles, California, pada pukul 20.00 waktu AS, atau Senin, 28 Maret 2022 pukul 05.30 WIB.

Dilansir dari Variety, para tamu Oscar 2022 harus memberikan bukti hasil negatif dari dua tes PCR. Semua pihak harus memberikan bukti hasil negatif dari pemeriksaan medis, tes antigen yang diawasi yang diambil pada 26 Maret atau 27 Maret, tidak hanya untuk tamu, Oscar 2022 juga memberlakukan aturan ketat untuk para awak media.

Film The Eyes of Tammy Faye menceritakan sosok Tammy Faye Bakker, seorang televangelis, misionaris Kristen yang menyebarkan dakwah kitab suci lewat televisi. Tammy Faye membantu suaminya, Jim Bakker, membangun kerajaan media yang menguntungkan sebelum Jim jatuh ke dalam aib pada 1980-an dan dipenjara di tengah skandal seks dan keuangan.

Dia lalu menceraikan Bakker dan menjadi tokoh terkemuka dan penyayang bagi komunitas LGBTQ, menantang homofobia yang menjadi ciri komunitas religius pada saat diagnosis AIDS dipandang oleh banyak orang dengan prasangka. (AFP/M-2)