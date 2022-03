The Great Steak Escape Tuntaskan Rindu Kuliner Daging Sapi Australia

RINDU jalan-jalan ke Australia? Sejak pandemi Covid-19 dua tahun lalu, Australia mulai menutup penerbangan dari luar negeri, sehingga kunjungan wisatawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia juga terhenti.

Pekan lalu Australia kembali membuka penerbangan dan mempersilahkan para turis berdatangan ke Negeri Kanguru itu. Meski demikian, ada juga yang masih ragu bepergian ke luar negeri.

Sebagai pengobat rindu, digelar The Great Steak Escape di Parkir Timur Senayan Jakarta, Selasa (8/3). Ini kali kedua digelar dan diprakarsai oleh Meat & Livestock Australia (MLA). Tahun lalu pun diadakan acara serupa di tengah pandemi Covid-19, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan.

Pada tahun ini, acara The Great Steak Escape berlangsung dari 1-31 Maret dengan menyuguhkan daging sapi Australia bercita rasa premium, bergizi, memiliki kandungan zat besi yang tinggi dan kualitas terbaik.

Daging sapi Australia ini diolah oleh 24 Executive Chef dari restoran terbaik di Jakarta untuk menghadirkan pengalaman bersantap terbaik kepada konsumen. Para pencinta kuliner dapat menikmati berbagai menu menarik yang dibuat dengan potongan daging sapi yang unik seperti Chuck, Rump Cap, Blade (punuk) yang pasti akan memanjakan pencinta daging.

baca juga: Kementan Pastikan Stok Daging Sapi Cukup dan Pedagang Sudah Aktif Berjualan

Business Development Manager MLA Indonesia, Christian Haryanto, mengatakan acara tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang daging sapi Australia, yang selama ini hanya kenal sirloin dan tenderloin.

"Kami ingin mengajak masyarakat Indonesia untuk menjelajahi berbagai potongan daging sapi Australia di luar potongan yang sudah popular seperti Sirloin dan Tenderloin. Karena masih banyak potongan daging yang enak yang masih kurang diketahui sebenarnya tidak kalah enaknya. Kami berharap bisa memberikan pengetahuan baru kepada konsumen tentang potongan daging yang berbeda. Dan dapat menjadikan hari-hari para pencinta kuliner menjadi luar biasa dan penuh kesenangan saat mengkonsumsi daging berkualitas," kata Haryanto.

The Great Steak Escape, sesuai dengan namanya, memberikan pengalaman bersantap yang mendunia melalui restoran mitra dan menu yang dipilih dengan cermat. Sepanjang bulan Maret, pengunjung dapat mencoba hidangan daging sapi dari berbagi masakan mulai dari Wagyu Paella, Tipical Spanish Rice; Wagyu Rump Bites with Truffle Vinaigrette and Garlic Chips; Australian Picanha & Prime Top Sirloin in Brazillian BBQ style, hingga hidangan Jepang, Chuck Eye Roll Yakiniku.

Hadir dalam acara tersebut Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, artis Dimas Beck dan Bertrand Antolin, dan para pecinta kuliner. Dubes Penny saat memberikan sambutan menyatakan ia adalah penggemar bakso. Saat masih duduk di bangku SMA di Jakarta puluhan tahun lalu, Penny Williams selalu jajan bakso di Pasar Baru. Ia berharap daging sapi Australia bisa dibuat beragam makanan lezat termasuk bakso sapi.

Dalam acara The Great Steak Escape tidak hanya menu internasional saja yang disuguhkan, menu Indonesia pun ikut andil seperti beef kalio karya chef Deden Gumilar. Rasa bumbu kalio dipadukan dengan kentang berbaur saus padang dan bayam kukus sebagai pengganti daun singkong, rasanya sangat nikmat, berbumbu rempah dan cocok dengan lidah orang Indonesia yang senang masakan pedas. (N-1)