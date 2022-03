Pencarian Lagu Indie dan Kpop di Google Meningkat

Pencarian lagu indie meningkat hingga 85%, sementara pencarian lagu kpop baru meningkat hingga 71% di Google selama 2021.

Dari laporan Year in Search 2021: Look back to move your marketing forward oleh Google Indonesia, melaporkan beberapa kategori pencarian di mesin pencari mereka mengalami peningkatan.

Fenomena hallyu (korean wave) di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya juga mendorong minat penelusuran pada kultur pop asal negeri ginseng tersebut. Dikutip dari laporan Google Indonesia yang diterima Media Indonesia pada Selasa, (1/3), misalnya saja, pencarian untuk kategori k-pop tumbuh dua kali lipat. Sementara pencarian untuk kata “lagu k-pop baru” tumbuh sebesar 71%.

Di sisi lain, pencarian untuk serial survival Squid Game asal Korsel juga masuk lima besar pencarian tertinggi di Google selama 2021. Bersamaan dengan Hometown Cha Cha Cha dan Vincenzo.

Sementara itu, dari laporan tersebut juga mengungkap adanya peningkatan pencarian terhadap ketertarikan konten baru pada pilihan lagu. Pencarian terkait tangga lagu Indonesia meningkat hingga 100%, dan kata lagu indie mengalami peningkatan pencarian hingga 85%. (OL-12)