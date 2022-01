Lady Gaga Kembali Raih Nominasi SAG Awards

LEWAT House of Gucci, Lady Gaga kembali meraih nominasi untuk aktris terbaik. House of Gucci menjadi film keduanya, setelah pada 2018 ia menjadi pemeran utama A Star Is Born bersama Bradley Cooper.

Di film pertamanya itu, Gaga juga memang sudah mendapat banyak nominasi. Di ajang Oscar, ia meraih piala untuk lagu yang ditulis dan dibawakannya di film tersebut.

Di film kedua ini, Gaga kembali masuk ke dalam beberapa nominasi ajang penghargaan. Setelah masuk nominasi di Golden Globes 2022, kini Gaga masuk nominasi aktor terbaik di Screen Actors Guild Awards (SAG).

House of Gucci mendapat tiga nominasi di SAG. Termasuk untuk ansambel terbaik dan pemeran pendukung terbaik untuk Jared Leto.

“Saya telah lama bermimpi menjadi seorang aktris dan belajar sejak usia muda, karena saya bersemangat dan berkomitmen untuk bercerita melalui seni. Diakui oleh sesama aktor menyentuh hati saya dan itu sangat berarti, saya diakui dalam komunitas seni dari sekumpulan orang yang imajinatif dan berani,” kata Gaga melalui unggahan Instagramnya, Kamis, (13/1).

“Terima kasih banyak dan selamat kepada semua nominasi lainnya serta semua pemain film tahun ini.” (M-1)