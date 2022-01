Tujuh Fitur SnackVideo untuk Maksimalkan Pembuatan Konten

Di era teknologi seperti saat ini, keberadaan fitur-fitur yang canggih di aplikasi media sosial menjadi sebuah keharusan. Pasalnya, fitur-fitur tersebut tak hanya sekadar menjadi pemanis saja, tapi memang dapat membantu pengguna media sosial untuk meningkatkan kualitas konten mereka dan menghasilkan engagement.

Salah satu aplikasi media sosial yang memiliki fitur-fitur mutakhir adalah SnackVideo. Platform video pendek besutan Kuaishou Technology memberikan kemudahan bagi penggunanya dengan menyediakan berbagai macam fitur yang berguna.

Namun, dari sekian banyak fitur yang tersedia di SnackVideo, ternyata ada tujuh fitur yang belum banyak diketahui tapi sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi dalam pembuatan konten. Fitur apa saja itu? Simak di bawah ini.

1. Nearby

SnackVideo adalah platform yang mengedepankan semangat inklusivitas dan komunalitas. Dari situ, pengguna SnackVideo dapat saling membantu, terutama bagi mereka yang tinggal dalam satu area yang sama atau berdekatan.

Salah satu cara untuk menunjukkan dua semangat tersebut adalah dengan fitur nearby ini. Lewat fitur ini, pengguna bisa menikmati berbagai video dari pengguna lain yang berada di sekitar mereka.

Dengan begitu, setiap pengguna bisa saling mendukung dan berinteraksi dengan pengguna di sekitar lingkungan mereka.

2. Withdraw

Fitur withdraw memungkinkan pengguna untuk menarik rewards yang diperoleh dari unggahan video. Rewards itu sendiri dapat ditarik ke beberapa dompet digital mulai dari OVO, Gopay, DANA, hingga ShopeePay sehingga lebih memudahkan pengguna.

Untuk mendapatkan rewards, pengguna dapat mengunggah konten video orisinil yang berkualitas secara konsisten. Semakin bagus konten video, semakin banyak like, comment, dan share maka akan semakin banyak rewards yang didapatkan.

Dalam satu hari, pengguna dapat melakukan withdraw maksimal Rp250 ribu.

3. Template

Fitur template ini benar-benar memudahkan konten kreator pemula untuk membuat video yang menarik. Melalui fitur template ini, konten kreator bisa membuat berbagai video dengan mengikuti contoh (template) yang sudah ada.

Dari situ, konten video yang diciptakan kreator bisa disesuaikan secara otomatis dengan template yang tersedia.

4. Private

Fitur ini memungkinkan konten kreator untuk menyimpan video hanya untuk konsumsi sendiri. Dengan begitu, followers atau pengguna lain tak bisa melihat video yang telah diatur private oleh konten kreator.

Fitur ini berguna karena dapat memudahkan konten kreator untuk melihat kembali konten yang akan dipublikasikan. Apakah sesuai atau tidak dengan yang ingin ditampilkan kepada publik.

5. My Favorites

My Favorites merupakan fitur yang bisa menyimpan berbagai macam hal yang disukai oleh pengguna. Tentu saja, tak hanya konten atau profil yang dapat disimpan, tetapi juga hashtag, musik, efek, hingga template.

Dari sini, konten kreator bisa dengan mudah menggunakan kembali efek, musik, maupun template yang tersedia untuk membuat konten di kemudian hari.

6. Zodiac

Fitur zodiac ini unik karena bisa membuat pengguna menampilkan zodiak di profil pribadi masing-masing. Lewat fitur ini, konten kreator yang memang berfokus pada zodiak dapat mengetahui audiens mereka dengan lebih baik.

7. Ask for New Post

Fitur ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan koneksi antara pengguna dengan konten kreator. Lewat fitur ini, pengguna dapat meminta konten kreator untuk membuat konten baru dengan tema tertentu.

Tak hanya itu, fitur ini juga memungkinkan konten kreator untuk melihat konten seperti apa yang diminta oleh followers mereka. Dengan begitu, konten kreator dapat menjawab kebutuhan dari audiens masing-masing. (Ant/OL-12)