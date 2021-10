Festival Media Indonesia Dimulai! Ini Keseruan di Hari Pertama

Festival Bahasa dan Sastra 2021: Indonesia Sejati yang diselenggarakan Media Indonesia dimulai hari ini. Acara pertama yang akan berlangsung pukul 10.00 – 12.00 WIB, memperbincangkan pentingnya penyelamatan bahasa daerah dari kepunahan.

Dipandu Kepala Litbang Media Indonesia, Dr. Irwansyah, webinar ini menghadirkan dua pakar bahasa daerah, Guru Besar Geolinguistik Universitas Indonesia, Prof. Dr. Multamia RMT Lauder dan Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Universitas Brawijaya, Dr. Sony Sukmawan. Selain itu menjadi narasumber pula Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, Prof. E. Aminudin Aziz dan Gubernur Sumatra Barat, H. Mahyedi Ansharullah.

Berdasarkan catatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek 2011-2019, telah 11 bahasa daerah punah. Lalu bagaimana dengan bahasa daerah lainnya? Bagaimana upaya pemerintah untuk menyelamatkan dan bagaimana pula semestinya masyarakat berperan?

Simak jawabannya di webinar yang bisa diikuti melalui link zoom: https://us02web.zoom.us/j/89061160210?pwd=T09jWjFYZlB2VlpxVU5ZNzF5UEJDZz09 dengan Webinar ID: 890 6116 0210 dan Passcode: FBSMI21. Webinar ini juga bisa disaksikan melalui live streaming Youtube dan FB Media Indonesia.

Keseruan hari pertama ini akan berlanjut ke acara kedua, Kelas Menulis Cerpen dan Novel, yang akan berlangsung 14.00 – 15.30 WIB. Kelas yang dipandu pegiat literasi Ditta Agt ini akan menghadirkan novelis remaja yang juga Presiden Novel Academy, Dinda Shintya Putriwindari, pegiat literasi, Hersan GM, novelis Ceris, Wahyudi, dan novelis pelajar Dyah Aulya Ayuning Sukma. Mereka akan memberi langkah-langkah praktis agar menulis novel menjadi mudah.

Kelas ini bisa diikuti lewat link zoom: https://us02web.zoom.us/j/81375537886?pwd=dkRUU29sTTVWNUtIeFJPZDM2bmdIZz09 dengan Webinar ID: 813 7553 7886 dan Passcode: FBSMI21. Kelas ini juga bisa disaksikan di live streaming Youtube dan FB Media Indonesia.

Festival Bahasa dan Sastra 2021: Indonesia Sejati digelar Media Indonesia untuk merayakan Bulan Bahasa dan Hari Sumpah Pemuda. Hari kedua festival ini akan berlangsung 29 Oktober 2021 yang akan menampilkan acara Indonesia Berpuisi, Lelang Puisi, hingga pengumuman Lomba Cerpen Media Indonesia.

Enam menteri dan sejumlah pejabat negara lainnya ambil bagian membacakan puisi di Indonesia Berpuisi. Sementara pada Lelang Puisi dihadirkan tulisan tangan puisi dari enam penyair Tanah Air, termasuk penyair senior Remy Sylado dan Joko Pinurbo (Jokpin). Tulisan tangan puisi mereka akan dilelang bagi donasi anak yatim piatu covid-19. Selain itu ada pula acara Gelar Wicara Cerpen dan Puisi yang menghadirkan sastrawan Seno Gumira Ajidarma. (M-1)