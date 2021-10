Percantik Gaya Hidup Urban, UBS Gold Luncurkan Perhiasan Axel Vinesse 

PRODUSEN perhiasan, UBS Gold meluncurkan produk terbaru untuk gaya hidup urban ala kaum muda Indonesia Axel Vinesse by UBS Gold.

produk perhiasan tersebut mengusung konsep perhiasan yang Bold, Edgy, dan Urban. Dengan tagline In Gold We Bold, setiap sisi dan sudut dari perhiasaan Axel Vinesse by UBS Gold dibuat melalui assembling dan finishing oleh artisan perhiasaan yang memiliki skill serta jam terbang yang tinggi.

E-Commerce Director UBS Gold Michael Yahya menjelaskan, sang artisan juga merancang koleksi tersebut dengan didukung dengan pengaplikasian beberapa teknologi yang sangat canggih, seperti hollow technology dan laser cut. Kedua metode ini dihadirkan demi memberikan kesan mewah, menawan namun juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi para penggunanya.

“Dengan menggunakan bahan dasar solid gold berkadar delapan karat, perhiasan Axel Vinesse by UBS Gold dijamin memiliki daya tahan yang sangat lama. Selain itu, solid gold yang dipilih juga memiliki sifat hypoallergenic yang tidak akan menyebabkan efek samping terhadap kulit seperti gatal maupun alergi,” ujar Michael dalam peluncuran secara virtual, Jumat (1/10)..

Pada koleksi kalung dan gelang juga dilengkapi dengan fitur adjustability yang ramah dan mudah dipakai, sehingga Axel Vinesse by UBS Gold memastikan para penggunanya dapat mengatur ukuran perhiasan emas sesuai dengan kebutuhan.

Axel Vinesse by UBS Gold melepas 9 koleksi jenis perhiasan emas dengan total 53 produk yang mengusung konsep Bold, Edgy dan Urban. Antara lain Arta, Kubas, Geometrie, Raina, Comunica, Audace, Catena, Gemma, dan Clipe. Tersedia dalam dua warna, Italian yellow gold dan rose gold, seluruh perhiasan emas pada Axel Vinesse by UBS Gold terbagi menjadi dua jenis, signature dan unique.

Khusus untuk jenis unique, hanya akan memproduksi sekali sehingga memberikan nilai eksklusif tersendiri bagi para pemiliknya.

"Dunia gaya hidup terus berevolusi. Tampil fashionable sudah menjadi kebutuhan primer kaum muda masa kini. Biar nggak nampak out-of date dan polos-polos aja, kita mesti mengikuti perkembangan dunia fashion dan perhiasan emas terkini" ungkap Catur Limas, Chief Marketing Officer UBS Gold.

“Melalui Axel Vinesse by UBS Gold, UBS Gold berharap dapat membantu kaum muda untuk menunjukkan jati diri sesungguhnya melalui fashion statement yang mereka pilih sendiri" tambahnya.

Selain itu, keberadaan Axel Vinesse by UBS Gold menekankan manfaat perhiasaan yang bisa didapatkan oleh masyarakat luas, khususnya para kaum urban dan milenial, sebagai alat investasi untuk masa depan yang menguntungkan.

"Sudah tidak diragukan lagi kalau ada banyak keuntungan yang bisa didapat dengan membeli dan menyimpan perhiasan emas. Selain dapat dipakai sebagai bentuk fashion statement, nilai investasi yang dimiliki oleh perhiasan emas akan selalu tinggi, tahan inflasi dan perhiasan emas cenderung sekaligus, bisa dipakai untuk bergaya" jelas Eddy Susanto, CEO UBS Gold.

Seluruh produk Axel Vinesse by UBS Gold sudah tersedia dan bisa didapatkan melalui situs resmi axelvinesse.com. Atau, masyarakat juga bisa mendapatkan perhiasan elegan tersebut di beberapa marketplace ternama seperti Tokopedia Official Store dan Shopee Mall dengan nama Axel Vinesse.

Karena ini merupakan produk yang sangat spesial, Axel Vinesse akan menjamin semua pengiriman produk dilakukan secara aman. Selain itu, kami juga akan memberikan asuransi pengiriman dan packing yang rapi kepada para pembeli. (RO/OL-7)