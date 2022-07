Apa Saja Sih Urutan Skincare Malam Hari? Ini Urutannya, Jangan sampai Tertukar

SELAIN menggunakan facial wash, ternyata ada banyak rangkaian skincare lainnya, skincare sangat penting untuk kebutuhan dan merawat wajah kita.

Namun, banyaknya rangkaian skincare ternyata tidak boleh sembarang dalam pemakaiannya. Ada urutan skincare malam yang harus kalian tahu.

Jika tidak berurutan dengan benar maka pemakaian skincare kamu tidak maksimal atau sia-sia.

Waktu menggunakan skincare pada malam hari, bisa memperbaiki sel kulit akibat paparan polusi, radiasi cahaya matahari, serta tekanan pikiran yang diakibatkan oleh kegiatan Anda.

Mengaplikasikan skincare di malam hari pula bisa melembabkan kulit wajah.

Proses pembelahan sel kulit, berlangsung lebih cepat pada malam hari. Walhasil, kala Kamu bangun pada pagi hari disambut dengan kulit yang nampak lebih sehat, kenyal, serta bercahaya.

Untuk waktu pemakaian skincare malam mulai jam 8-10 malam. Jangan terlalu malam, agar waktu tidur cukup.

Urutan Skincare Malam

Kali ini kita akan membahas urutan skincare malam hari, apa saja sih?

1. Make Up Remover

Jika Anda sering keluar rumah, memakai make up, atau dalam melakukan aktivitas terkena banyak polusi, make up remover sangat penting Anda gunakan.

Make up remover membantu Anda membersihkan make up dan debu yang menempel diwajah. Gunakan make up remover sebagia urutan skincare malam yang pertama.

Anda dapat memakai make up remover dengan bahan dasar minyak agar kosmetik dengan kandungan minyak dapat lebih mudah dihilangkan.

Namun, bagi orang dengan tipe kulit berminyak, pembersih make up dengan bahan dasar air mungkin lebih baik dipilih agar kulit tidak menjadi semakin berminyak.

2. Cleanser atau pembersih wajah

Langkah berikutnya setelah make up remover adalah cleanser. Setelah make up pada wajah telah dibersihkan, Anda perlu membersihkan kembali kulit dengan pembersih wajah. Gunakan cleanser sebagai urutan skincare malam yang ke dua.

Hal ini berguna untuk memastikan tidak ada lagi kotoran, minyak, maupun sisa kosmetik yang tertinggal pada kulit wajah. Pastikan Anda memakai cleanser dengan bersih.

Ini urutan skincare malam yang benar. Photo by cottonbro on Pexels.com

3. Eksfoliasi atau Scrub wajah

Pembersihan kulit wajah dengan eksfoliasi atau scrub wajah mampu menyempurnakan tahapan pemakaian skincare wajah pada malam hari. Sel kulit mati pada wajah akan terangkat.

Gunakan eksfoliasi atau scrub wajah sebagai urutan skincare malam yang ke tiga.

Namun, pemakaian eksfoliasi ini tidak boleh dilakukan setiap hari, cukup 1 kali saja dalam seminggu.

4. Toner

Toner umumnya juga mengandung berbagai bahan aktif dengan kegunaan tersendiri. Beberapa di antaranya yakni gliserin untuk menjaga kulit tetap lembap, ekstrak herbal dan bunga sebagai antioksidan, serta niacinamide untuk kulit agar cerah. Gunakan toner sebagai urutan skincare malam yang ke empat.

5. Serum Wajah

Setelah toner, serum wajah menjadi urutan selanjutnya pada perawatan kulit saat malam hari. Serum wajah mempunyai fungsi untuk melembapkan serta menghaluskan kulit di wajah. Gunakan serum wajah sebagai urutan skincare malam yang ke lima.

6. Eye Cream

Tidak hanya kulit wajah, perawatan bagian sekitar mata juga harus diperhatikan, sering kali kita mempunyai mata panda karena terdapat kantong mata yang menghitam setiap harinya.

Anda bisa memakai Eye Cream untuk kesehatan kulit. Gunakan eye cream sebagai urutan skincare malam yang ke enam.

7. Cream malam dan sleeping mask

Krim malam memiliki fungsi yang mirip dengan pelembap. Gunakan krim malam sebagai urutan skincare malam yang ke tujuh. Krim malam atau sleeping mask bisa digunakan pada rutinitas skincare pagi hari juga.

Namun, produk perawatan kulit tersebut memiliki peran tambahan, yakni, memudarkan flek atau noda hitam dan menyamarkan kerutan di wajah.

Nah itu dia urutan skincare malam, jangan sampai salah urutan dan produk ya! (OL-1)